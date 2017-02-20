Crypto Notepad 1.1.0 Описание СКАЧАТЬ ( 390 Кб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Crypto Notepad - бесплатный текстовый редактор, по функциональности напоминающий стандартный Блокнот для Windows, в котором файлы сохраняются в зашифрованном виде с помощью AES алгоритмов. Особенности Crypto Notepad: Поддержка Drag&Drop (можно открывать файлы перетаскиванием из папки прямо в блокнот).

Подсветка ссылок.

Тонкая настройка. Возможность поменять тип шрифта, размер шрифта, цвет шрифта, цвет фона блокнота.

Возможность настраивать разные параметры шифрования.

Содержит все функции стандартного блокнота для Windows.

Ассоциация с расширением программы.

Простой поиск по тексту. Скриншоты Crypto Notepad: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 3 / 3 Разработчик Sigmanor Последнее обновление 20.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Шифрование Отзывы о программе Crypto Notepad Admin Отзывов о программе Crypto Notepad 1.1.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости