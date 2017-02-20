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Crypto Notepad 1.1.0
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Crypto Notepad - бесплатный текстовый редактор, по функциональности напоминающий стандартный Блокнот для Windows, в котором файлы сохраняются в зашифрованном виде с помощью AES алгоритмов.
Особенности Crypto Notepad:
- Поддержка Drag&Drop (можно открывать файлы перетаскиванием из папки прямо в блокнот).
- Подсветка ссылок.
- Тонкая настройка. Возможность поменять тип шрифта, размер шрифта, цвет шрифта, цвет фона блокнота.
- Возможность настраивать разные параметры шифрования.
- Содержит все функции стандартного блокнота для Windows.
- Ассоциация с расширением программы.
- Простой поиск по тексту.
|Скриншоты Crypto Notepad:
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