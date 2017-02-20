Crypto Notepad для Windows

Crypto Notepad 1.1.0

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Описание Crypto Notepad 1.1.0Описание   Скачать Crypto Notepad 1.1.0СКАЧАТЬ (390 Кб) Скриншоты Crypto Notepad 1.1.0Скриншоты (1)   Статистика Crypto Notepad 1.1.0Статистика   Отзывы о Crypto Notepad 1.1.0Отзывы (0)  
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Crypto Notepad - бесплатный текстовый редактор, по функциональности напоминающий стандартный Блокнот для Windows, в котором файлы сохраняются в зашифрованном виде с помощью AES алгоритмов.

Особенности Crypto Notepad:

  • Поддержка Drag&Drop (можно открывать файлы перетаскиванием из папки прямо в блокнот).
  • Подсветка ссылок.
  • Тонкая настройка. Возможность поменять тип шрифта, размер шрифта, цвет шрифта, цвет фона блокнота.
  • Возможность настраивать разные параметры шифрования.
  • Содержит все функции стандартного блокнота для Windows.
  • Ассоциация с расширением программы.
  • Простой поиск по тексту.
Скриншоты Crypto Notepad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование

Отзывы о программе Crypto Notepad

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