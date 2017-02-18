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Hotspot Shield для Android

Hotspot Shield 4.8.5 для Android

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Описание Hotspot Shield 4.8.5 для AndroidОписание   Скачать Hotspot Shield 4.8.5 для AndroidСКАЧАТЬ (11,42 Мб) Скриншоты Hotspot Shield 4.8.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Hotspot Shield 4.8.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hotspot Shield 4.8.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Hotspot Shield – использование VPN может надежно защитить ваше соединение и обеспечить защиту персональных данных. С приложением вы будете безопасно просматривать контент на работе, дома или в общественных местах.

С помощью программы можно получить доступ к заблокированной информации в вашем регионе, включая веб-сайты, социальные сети, игры и видео. С приложением можно не бояться за свои банковские данные или пароли, так как шпионские программы или злоумышленники не смогут их заполучить.

Работа приложения основана на технологии AnchorFree, что позволяет использовать подключение по VPN в 20 странах, включая США, Великобританию, Японию, Индию, Австралию, Канаду, Китай и др.

Скриншоты Hotspot Shield:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Hotspot Shield

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