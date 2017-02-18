Hotspot Shield – использование VPN может надежно защитить ваше соединение и обеспечить защиту персональных данных. С приложением вы будете безопасно просматривать контент на работе, дома или в общественных местах.

С помощью программы можно получить доступ к заблокированной информации в вашем регионе, включая веб-сайты, социальные сети, игры и видео. С приложением можно не бояться за свои банковские данные или пароли, так как шпионские программы или злоумышленники не смогут их заполучить.

Работа приложения основана на технологии AnchorFree, что позволяет использовать подключение по VPN в 20 странах, включая США, Великобританию, Японию, Индию, Австралию, Канаду, Китай и др.