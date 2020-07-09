DuckDuckGo Privacy Browser

Научитесь разбираться в политике конфиденциальности. Мы сотрудничаем с порталом Terms of Service; Didn't Read, что позволяет нам включать его рейтинги и метки условий обслуживания и политик конфиденциальности веб-сайтов, если таковые имеются.

Когда вы ищете информацию и просматриваете страницы в Интернете, DuckDuckGo показывает рейтинг конфиденциальности (от A до F) при переходе на каждый веб-сайт. Этот рейтинг позволяет с первого взгляда понять, насколько вы защищены. Открыв подробные сведения, вы можете узнать, кто пытается за вами следить и как мы улучшили меры по обеспечению конфиденциальности просматриваемого сайта. Рейтинг конфиденциальности устанавливается автоматически исходя из присутствия скрытых сетевых трекеров, наличия шифрования и политики конфиденциальности веб-сайтов.

Наше приложение оснащено стандартными функциями просмотра, в том числе функциями открытия новых вкладок, создания закладок и автозаполнения форм. В дополнение к усиленной защите конфиденциальности, описанной выше, мы также добавили в браузер пару дополнительных функций конфиденциальности.