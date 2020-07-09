DuckDuckGo Privacy Browser - защищенный мобильный браузер от поисковой системы DuckDuckGo, которая особое внимание уделяет конфиденциальности пользователя при серфинге в сети Интернет.
Приложение предоставляет все необходимые функции защиты конфиденциальности, необходимые для непрерывного контроля персональной информации во время поиска и просмотра веб-страниц, куда бы ни завела вас навигация в Интернете:
Забудьте о сетевых рекламных трекерах (функция защиты конфиденциальности блокирует все обнаруженные скрытые трекеры, выявляя крупнейшие рекламные сети, уже давно следящие за вами).
Повысьте защиту шифрования. Мы заставляем сайты использовать зашифрованное соединение, когда это возможно, защищая ваши данные от посторонних глаз (в том числе от интернет-провайдеров).
Выполняйте поиск анонимно. Вы доверяете поисковой системе свои секреты и самую интимную информацию, например, задаете вопросы о финансах, здоровье и политике. Никого не касается то, что вы ищете в Интернете, поэтому поисковая система DuckDuckGo не следит за вами. Никогда.
Научитесь разбираться в политике конфиденциальности. Мы сотрудничаем с порталом Terms of Service; Didn't Read, что позволяет нам включать его рейтинги и метки условий обслуживания и политик конфиденциальности веб-сайтов, если таковые имеются.
Когда вы ищете информацию и просматриваете страницы в Интернете, DuckDuckGo показывает рейтинг конфиденциальности (от A до F) при переходе на каждый веб-сайт. Этот рейтинг позволяет с первого взгляда понять, насколько вы защищены. Открыв подробные сведения, вы можете узнать, кто пытается за вами следить и как мы улучшили меры по обеспечению конфиденциальности просматриваемого сайта. Рейтинг конфиденциальности устанавливается автоматически исходя из присутствия скрытых сетевых трекеров, наличия шифрования и политики конфиденциальности веб-сайтов.
Наше приложение оснащено стандартными функциями просмотра, в том числе функциями открытия новых вкладок, создания закладок и автозаполнения форм. В дополнение к усиленной защите конфиденциальности, описанной выше, мы также добавили в браузер пару дополнительных функций конфиденциальности.
Кнопка «Пожар» (Удаление всех вкладок и данных одним нажатием).
Что нового в DuckDuckGo Privacy Browser 5.59.1 для Android?
Максимум конфиденциальности, минимум усилий. Защитите свои данные при поиске и навигации в Интернете: блокирование трекеров, усовершенствованное шифрование, анонимный поиск и т. д.