Ghostery Privacy Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2015869487 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ghostery, Inc.
|Категории:
|другое - Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 665 | Статистика
|Размер:
|83,45 Мб
Ghostery Privacy Browser - бесплатный браузер для мобильных устройств на базе Android, который пригодится пользователям, ставящим собственную приватность и конфиденциальность при серфинге в Интернете на первое место.
Ghostery Privacy Browser позволяет обнаруживать и при желании блокировать встроенные в веб-страницу элементы, использующие отслеживающие технологии, например трекеры, виджеты социальных сетей, счетчики и прочие объекты, размещенные на веб-страницах с помощью Facebook, Google Analytics, Yandex.Metrics и более 500 других компаний, заинтересованных в информации о предпочтениях и привычках пользователя в сети Интернет.
Также присутствует функция GhostRank, которая предназначена для улучшения и поддержки сервиса Ghostery, путем сбора анонимной информации о новых трекерах, с которыми столкнулся пользователь.
- Ghostery для Chrome, Opera, Firefox
- Ghostery для iOS
- Исправлены некоторые проблемы, связанные с производительностью
- Обновлен UI и UX
- Расширенные функции блокировки трекера, включая контроль трекера на уровне страницы
- Встроенный приватный поисковый индекс
- Встроенные дополнительные возможности браузера
- Встроенные функции блокировки рекламы и обеспечения дополнительной конфиденциальности
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Отзывы о программе Ghostery Privacy Browser
Nemo про Ghostery Privacy Browser 1.4.0.6 для Android [10-03-2018]
Немного не очень он. Вкладки открывать трудно и не привычно.
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Сергей про Ghostery Privacy Browser 1.3.3 для Android [01-12-2016]
Пользую его больше года, пока замены не вижу,без лишних наворотов, все по делу. Рекомендую.
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Анатолий про Ghostery Privacy Browser 1.3.3 для Android [07-08-2016]
Отличный браузер! Встроенный защитный режим Ghost! Защита в он-лайн режиме! Защита IP адреса! Полная конфидециальность! Что еще нужно для свободы серфинга? Рекомендую всем!
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