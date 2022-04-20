Ghostery Privacy Browser - бесплатный браузер для мобильных устройств на базе Android, который пригодится пользователям, ставящим собственную приватность и конфиденциальность при серфинге в Интернете на первое место.

Ghostery Privacy Browser позволяет обнаруживать и при желании блокировать встроенные в веб-страницу элементы, использующие отслеживающие технологии, например трекеры, виджеты социальных сетей, счетчики и прочие объекты, размещенные на веб-страницах с помощью Facebook, Google Analytics, Yandex.Metrics и более 500 других компаний, заинтересованных в информации о предпочтениях и привычках пользователя в сети Интернет.

Также присутствует функция GhostRank, которая предназначена для улучшения и поддержки сервиса Ghostery, путем сбора анонимной информации о новых трекерах, с которыми столкнулся пользователь.