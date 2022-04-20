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Ghostery Privacy Browser для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2015869487 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 665 | Статистика
Размер:83,45 Мб
Ghostery Privacy Browser скриншот № 2
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Ghostery Privacy Browser скриншот № 4

Ghostery Privacy Browser - бесплатный браузер для мобильных устройств на базе Android, который пригодится пользователям, ставящим собственную приватность и конфиденциальность при серфинге в Интернете на первое место.

Ghostery Privacy Browser позволяет обнаруживать и при желании блокировать встроенные в веб-страницу элементы, использующие отслеживающие технологии, например трекеры, виджеты социальных сетей, счетчики и прочие объекты, размещенные на веб-страницах с помощью Facebook, Google Analytics, Yandex.Metrics и более 500 других компаний, заинтересованных в информации о предпочтениях и привычках пользователя в сети Интернет.

Также присутствует функция GhostRank, которая предназначена для улучшения и поддержки сервиса Ghostery, путем сбора анонимной информации о новых трекерах, с которыми столкнулся пользователь.

Что нового в Ghostery Privacy Browser 2015869487?
  • Исправлены некоторые проблемы, связанные с производительностью
  • Обновлен UI и UX
  • Расширенные функции блокировки трекера, включая контроль трекера на уровне страницы
  • Встроенный приватный поисковый индекс
  • Встроенные дополнительные возможности браузера
  • Встроенные функции блокировки рекламы и обеспечения дополнительной конфиденциальности
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Отзывы о программе Ghostery Privacy Browser

Nemo про Ghostery Privacy Browser 1.4.0.6 для Android [10-03-2018]

Немного не очень он. Вкладки открывать трудно и не привычно.
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Сергей про Ghostery Privacy Browser 1.3.3 для Android [01-12-2016]

Пользую его больше года, пока замены не вижу,без лишних наворотов, все по делу. Рекомендую.
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Анатолий про Ghostery Privacy Browser 1.3.3 для Android [07-08-2016]

Отличный браузер! Встроенный защитный режим Ghost! Защита в он-лайн режиме! Защита IP адреса! Полная конфидециальность! Что еще нужно для свободы серфинга? Рекомендую всем!
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