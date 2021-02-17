Hotspot Shield для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AnchorFree
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 583 | Статистика
|Размер:
|25,52 Мб
|СКАЧАТЬ
Hotspot Shield – использование VPN может надежно защитить ваше соединение и обеспечить защиту персональных данных. С приложением вы будете безопасно просматривать контент на работе, дома или в общественных местах.
С помощью программы можно получить доступ к заблокированной информации в вашем регионе, включая веб-сайты, социальные сети, игры и видео. С приложением можно не бояться за свои банковские данные или пароли, так как шпионские программы или злоумышленники не смогут их заполучить.
Работа приложения основана на технологии AnchorFree, что позволяет использовать подключение по VPN в 20 странах, включая США, Великобританию, Японию, Индию, Австралию, Канаду, Китай и др.
Бесплатное приложение для Android-смартфонов, предлагающее огромную базу данных телефонных...
Мобильное приложение, которое позволяет насладиться конфиденциальным и безопасным...
Бесплатная программа для защиты установленных на мобильном устройстве приложений от...
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень...
Kaspersky QR Scanner - приложение от популярной антивирусной компании Kaspersky Lab, позволяющее...
Удобный инструмент для безопасности, использующий надежное шифрование соединения, через...
Отзывы о программе Hotspot Shield
Admin
Отзывов о программе Hotspot Shield 8.3.0 пока нет, можете добавить...