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Vector для iOS

Vector 1.2.0 для iPhone, iPad

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Описание Vector 1.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Vector 1.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (134,77 Мб) Скриншоты Vector 1.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Vector 1.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Vector 1.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Vector – увлекательная аркада, благодаря которой вы сможете почувствовать себя продвинутым паркурщиком, и с головой окунуться в захватывающую атмосферу погони. По сюжету вам удалось вырваться из оков тоталитарной системы и теперь убегаете от агентов "Большого Брата", цель которых – схватить вас и вернуть на место. Бегите как можно быстрее, прыгаете как можно выше, взбираетесь на стены, скользите и выполняете невероятные трюки в технике городских ниндзя, посвящающих свою жизнь паркуру.

 

Игра имеет простое управление и подойдет любому игроку. Приходится буквально на бегу осваивать различные приемы и эффектные трюки паркура, чтобы ускользнуть от дышащих в затылок преследователей. В конце концов только самые умелые игроки смогут получать три звезды на всех трассах. Докажите что вам по силам стать одним из лучших в мире паркура.

Особенности игры:

  • Аркадный геймплей от создателей хита Shadow Fight, доступного на Facebook и Вконтакте
  • Десятки реалистично анимированных трюков в стиле паркур, созданных с помощью уникальной программы Cascadeur
  • Интересные, захватывающие трассы, которых будет все больше и больше с каждым обновлением
  • Простота в освоении для любого игрока, глубина и сложность для самых искушенных
  • Игра доступна как на iPhone, так и на iPad (HD версия)

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Vector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Vector отмечена редакцией SoftPortal.com

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