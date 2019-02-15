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Angry Birds Evolution для iOS

Angry Birds Evolution 2.0.1 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Evolution 2.0.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Evolution 2.0.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (671.18 Мб) Скриншоты Angry Birds Evolution 2.0.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Angry Birds Evolution 2.0.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Evolution 2.0.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Angry Birds Evolution - очередные разборки птиц и свиней. Необходимо собрать команду обучить ее и прогнать наглых свиней с Птичьего острова. Присутствует более 100 новых птиц с возможностью их апгрейда.

Создавайте собственную команду, объединяйте супернавыки и доведите птиц до совершенства. Участвуйте в еженедельных событиях в одиночку или с товарищами по клану и получайте отличные награды.

Кроме этого можно соревноваться с другими игроками в PvP-турнирах по хрюкболу, выходить в новые лиги и получать награды.

Ключевые особенности:

  • Находи и выводи более 100 новых птиц.
  • Более 90 видов свиней (пираты, ниндзя и жуткая корпорация «Бэкон»).
  • Собери идеальную стаю!
  • Улучшай пернатых героев и проводи их эволюцию.
  • Исследуй остров, чтобы остановить корпорацию «Бэкон».
  • Играй с другими игроками в хрюкбол.
  • Бейся на арене и открывай новые лиги.
  • Вступи в клан и получай опыт и перки.
  • Отправляй разведчиков и получай награды за испытания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Evolution:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 87
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Angry Birds Evolution отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Angry Birds Evolution

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