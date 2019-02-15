Agar.io 2.4.5 для iPhone, iPad
Agar.io - играйте в режиме реального времени с игроками со всего мира, и попытайтесь стать самой большой сферой их всех. Управляйте маленьким кружком, поедайте
Super Mario Run 3.0.12 для iPhone, iPad
Super Mario Run - воскрешение мегапопулярной в прошлом игры, главными персонажами которой выступают неугомонные усатые водопроводчики - братья Марио и Луиджи. Игроку
Hill Climb Racing 1.40.0 для iPhone, iPad
Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше
Angry Birds 2 2.25.3 для iPhone, iPad
Angry Birds 2 - увлекательное продолжение одной из самых знаменитых мобильных игры всех времен, в которой Вас ждет встреча как с уже полюбившимися, так и новыми
Subway Surfers 1.99.0 для iPhone, iPad
Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых
iNinja Lite 2.1 для iPhone, iPad, iPod
iNinja Lite - Вы - японский ниндзя и вам нужно закидать своих врагов звездочками ниндзя. Враги на экране должны умирать от ваших молниеносных бросков быстрее, чем