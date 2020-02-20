Vector для Android

Vector 1.2.1 для Android

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Описание Vector 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать Vector 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (91,27 Мб) Скриншоты Vector 1.2.1 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Vector 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vector 1.2.1 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Vector - отличная игра для Android, которая дает возможность игроку попробовать себя в роли крутого паркурщика. По сюжету игры главный персонаж вырвался из под надзора тоталитарной системы, за которым по пятам отправляются агенты, стремящиеся поймать бунтаря и вернуть его на место.

Приходится буквально на бегу осваивать различные приемы и эффектные трюки паркура, чтобы ускользнуть от дышащих в затылок преследователей. Необходимо бежать, скользить, прыгать, взбираться по стенам на разнообразных трассах, попутно открывая новые трюки и расширяя технический арсенал персонал. Присутствует 20 захватывающих трасс (40 в полной версии).

Vector
Vector
Vector
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 053
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Vector

Виталя про Vector 1.1.0 для Android [27-03-2015]

ссупер
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