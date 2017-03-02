My Vodafone – приложение будет полезным для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина.
С его помощью пользователи смогут проводить манипуляции со своим тарифом, контролировать счет, включая бонусный и другие полезные действия. Для работы приложения используется бесплатный интернет-трафик МТС Украина и, ваши средства останутся в сохранности.
Основные возможности приложения:
- Контроль и пополнение счета (с помощью платежной карты).
- Проверка бонусного счета.
- Информация о тарифе и его смена.
- Подключение услуг.
- Обмен бонусов на подарки.
- Поиска ближайшего магазина Vodafone.