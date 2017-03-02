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5 My Vodafone – приложение будет полезным для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. С его помощью пользователи смогут проводить манипуляции со своим тарифом, контролировать счет, включая бонусный и другие полезные действия. Для работы приложения используется бесплатный интернет-трафик МТС Украина и, ваши средства останутся в сохранности. Основные возможности приложения: Контроль и пополнение счета (с помощью платежной карты).

Проверка бонусного счета.

Информация о тарифе и его смена.

Подключение услуг.

Обмен бонусов на подарки.

Поиска ближайшего магазина Vodafone.