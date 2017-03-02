My Vodafone для Android

My Vodafone 1.0.0 для Android

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Описание My Vodafone 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать My Vodafone 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (29,05 Мб) Скриншоты My Vodafone 1.0.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика My Vodafone 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о My Vodafone 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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My Vodafone – приложение будет полезным для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина.

С его помощью пользователи смогут проводить манипуляции со своим тарифом, контролировать счет, включая бонусный и другие полезные действия. Для работы приложения используется бесплатный интернет-трафик  МТС Украина и, ваши средства останутся в сохранности.

Основные возможности приложения:

  • Контроль и пополнение счета (с помощью платежной карты).
  • Проверка бонусного счета.
  • Информация о тарифе и его смена.
  • Подключение услуг.
  • Обмен бонусов на подарки.
  • Поиска ближайшего магазина Vodafone.
Скриншоты My Vodafone:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе My Vodafone

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