NirLauncher для Windows

NirLauncher 1.19.117

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Описание NirLauncher 1.19.117Описание   Скачать NirLauncher 1.19.117СКАЧАТЬ (24,85 Мб) Скриншоты NirLauncher 1.19.117Скриншоты (8)   Статистика NirLauncher 1.19.117Статистика   Отзывы о NirLauncher 1.19.117Отзывы (0)  
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NirLauncher - единый пакет программ от разработчика Nir Sofer, включающий в себя более 200 портативных утилит на все случаи жизни. Приложения разбиты соответственно назначению по вкладкам: утилиты для браузера, системные утилиты, утилиты для рабочего стола и т.д. Удобная сортировка позволяет быстро найти необходимую программу.

Обновляется сборник в зависимости от частоты обновления утилит входящих в состав пакета.

Особенности:

  • Может быть использован с USB накопителя без необходимости каких-либо установок.
  • Все утилиты в пакете полностью бесплатные.
  • Включает в себя множество инструментов, которые могут понадобиться в ежедневной работе компьютера:
    • восстановление потерянных паролей;
    • мониторинг сети;
    • поиск файлов;
    • просмотр кэша браузеров;
    • просмотр загруженных браузерами мультимедиа данных;
    • работа с жесткими дисками
    • и многое другое.
  • При использовании с USB накопителя, конфигурация каждой утилиты сохраняется в .cfg файл на флешке.
  • На 64-разрядных системах идет автоматический запуск 64-разрядной версии утилит.
  • Позволяет добавлять программные пакеты в дополнение к основному пакету NirSoft.
  • Позволяет генерировать файлы плагина для BartPE, так что вы легко сможете использовать утилиты с загрузочного Live Windows CD.
Скриншоты NirLauncher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыНастройка, оптимизация - Расширения

Отзывы о программе NirLauncher

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