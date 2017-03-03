NirLauncher - единый пакет программ от разработчика Nir Sofer, включающий в себя более 200 портативных утилит на все случаи жизни. Приложения разбиты соответственно назначению по вкладкам: утилиты для браузера, системные утилиты, утилиты для рабочего стола и т.д. Удобная сортировка позволяет быстро найти необходимую программу.

Обновляется сборник в зависимости от частоты обновления утилит входящих в состав пакета.

Особенности: