NirLauncher - единый пакет программ от разработчика Nir Sofer, включающий в себя более 200 портативных утилит на все случаи жизни. Приложения разбиты соответственно назначению по вкладкам: утилиты для браузера, системные утилиты, утилиты для рабочего стола и т.д. Удобная сортировка позволяет быстро найти необходимую программу.
Обновляется сборник в зависимости от частоты обновления утилит входящих в состав пакета.
Особенности:
Может быть использован с USB накопителя без необходимости каких-либо установок.
Все утилиты в пакете полностью бесплатные.
Включает в себя множество инструментов, которые могут понадобиться в ежедневной работе компьютера:
восстановление потерянных паролей;
мониторинг сети;
поиск файлов;
просмотр кэша браузеров;
просмотр загруженных браузерами мультимедиа данных;
работа с жесткими дисками
и многое другое.
При использовании с USB накопителя, конфигурация каждой утилиты сохраняется в .cfg файл на флешке.
На 64-разрядных системах идет автоматический запуск 64-разрядной версии утилит.
Позволяет добавлять программные пакеты в дополнение к основному пакету NirSoft.
Позволяет генерировать файлы плагина для BartPE, так что вы легко сможете использовать утилиты с загрузочного Live Windows CD.