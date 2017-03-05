Take Command для Windows

Take Command 20.11.40

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Описание Take Command 20.11.40Описание   Скачать Take Command 20.11.40СКАЧАТЬ (35,91 Мб) Скриншоты Take Command 20.11.40Скриншоты (4)   Статистика Take Command 20.11.40Статистика   Отзывы о Take Command 20.11.40Отзывы (0)  
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Take Command - отличная программа, которая позволяет расширить возможности использования командной строки. Поддерживает все существующие команды CMD.EXE, а также добавляет огромное количество новых команд, предоставляя инструменту большую гибкость.

В состав приложения включены встроенные редактор и отладчик пакетных файлов, в командах реализован доступ к файлам по FTP и HTTP, доступ к сетевой файловой системе, интеграция с Active Scripting, команды мониторинга системы и управления службами Windows.

Вы получаете новые возможности по управлению файлами, сможете добавлять или исключать файлы из любой команды, создавать псевдонимы для часто используемых команд, просматривать журнал историй, вести расширенный поиск, пользоваться функциями копирования, удаления, перемещения и т.д.

Представляет собой комбинацию улучшенного командного процессора, GUI-оболочки, программы просмотра текстовых файлов, среды разработки, исполнения и отладки скриптов и ряда вспомогательных утилит, таких как ftp, ta, zip/unzipr полностью заменяющая командный процессор. Это не черный экран консоли с белым текстом в стиле DOS-а, а нормальная MDI программа, с возможным числом вкладок до 25, имеющая главное окно с меню и пр., в котором можно вводить команды, и встроенный файловый навигатор.

Функциональные особенности:

  • Алиасы (псевдонимы) команд
  • Автозавершение в командной строке
  • История команд
  • Подстановка файлов / шаблоны
  • Перенаправление и конвейеризация
  • Прямой доступ к FTP, TFTP и HTTP
  • Контекстно-зависимая справка
  • Подсветка синтаксиса
  • Переменные функции
  • Полная настройка под собственные нужды пользователя

 

Скриншоты Take Command:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $99.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения

Отзывы о программе Take Command

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