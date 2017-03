Take Command 20.11.40 Описание СКАЧАТЬ ( 35,91 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Take Command - отличная программа, которая позволяет расширить возможности использования командной строки. Поддерживает все существующие команды CMD.EXE, а также добавляет огромное количество новых команд, предоставляя инструменту большую гибкость. В состав приложения включены встроенные редактор и отладчик пакетных файлов, в командах реализован доступ к файлам по FTP и HTTP, доступ к сетевой файловой системе, интеграция с Active Scripting, команды мониторинга системы и управления службами Windows. Вы получаете новые возможности по управлению файлами, сможете добавлять или исключать файлы из любой команды, создавать псевдонимы для часто используемых команд, просматривать журнал историй, вести расширенный поиск, пользоваться функциями копирования, удаления, перемещения и т.д. Представляет собой комбинацию улучшенного командного процессора, GUI-оболочки, программы просмотра текстовых файлов, среды разработки, исполнения и отладки скриптов и ряда вспомогательных утилит, таких как ftp, ta, zip/unzipr полностью заменяющая командный процессор. Это не черный экран консоли с белым текстом в стиле DOS-а, а нормальная MDI программа, с возможным числом вкладок до 25, имеющая главное окно с меню и пр., в котором можно вводить команды, и встроенный файловый навигатор. Функциональные особенности: Алиасы (псевдонимы) команд

Автозавершение в командной строке

История команд

Подстановка файлов / шаблоны

Перенаправление и конвейеризация

Прямой доступ к FTP, TFTP и HTTP

Контекстно-зависимая справка

Подсветка синтаксиса

Переменные функции

Полная настройка под собственные нужды пользователя Скриншоты Take Command: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $99.95 Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 Разработчик JP Software Последнее обновление 05.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Расширения Отзывы о программе Take Command Admin Отзывов о программе Take Command 20.11.40 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости