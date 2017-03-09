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Мышь на экране для кота для Android

Мышь на экране для кота 6.0 для Android

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Описание Мышь на экране для кота 6.0 для AndroidОписание   Скачать Мышь на экране для кота 6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (8,3 Мб) Скриншоты Мышь на экране для кота 6.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Мышь на экране для кота 6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мышь на экране для кота 6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Игра для котов, для кошек и для людей, которым нравятся мыши. В игре Мышь на экране для кота вас ждут реалистичные движения мыши, реалистичные звуки и царапанья.

В этой игре вы сами можете выступить в роли кота, который, как проворный охотник, высматривает и ловит мышь.
Нет возможности завести мышь дома, или вы этого не хотите, то попробуйте завести мышь в своем смартфоне. Она никогда не попросит есть и не повредит вам мебель. Даже заряд аккумулятора будет расходовать очень бережно.

Ни для кого не секрет, что мышь на экране для кота и людей может заинтересовать вашего домашнего питомца и сделать его жизнь веселее. Если кота или кошку нечем занять, то дайте вашему любимцу погонять мышь на экране смартфона.

Данное приложение будет особенно интересно маленьким котятам и котам-подросткам, но и игривые коты и кошки повзрослее тоже будут не против занять себя на 15-20 минут игрой с этой мышью.

Скриншоты Мышь на экране для кота:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Мышь на экране для кота

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