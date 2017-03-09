Hockey Stars - увлекательный спортивный симулятор для Android, в котором игроки со всего мира в режиме реального времени определяют лучших из лучших на виртуальных ледовых аренах, используя для этого напор или тактическую подготовку и холодный расчет. Присутствует возможность выбирать арены, участвовать в различных турнирах, а также открывать новые команды с уникальными возможностями и дизайном.
Ключевые возможности Hockey Stars:
- Динамичный и увлекательный игровой процесс
- 4 арены для игры.
- Свыше 80 доступных команд.
- Возможность открыть новые игровые схемы, которые улучшат игру команды.
- Возможность помериться силами с другими игроками со всего мира.
- Участвуй в динамичных матчах и повышай мировой рейтинг своей команды ради ценных призов.
- Возможность вызвать на поединок друзей и показать им, кто тут настоящая звезда хоккея.
- Играй за сборную своей страны или выбери одну из несметного множества команд, каждая из которых имеет свое неповторимое лицо и возможности.