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Hockey Stars для Android

Hockey Stars 1.4.2 для Android

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Описание Hockey Stars 1.4.2 для AndroidОписание   Скачать Hockey Stars 1.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (40,81 Мб) Скриншоты Hockey Stars 1.4.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Hockey Stars 1.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hockey Stars 1.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Hockey Stars - увлекательный спортивный симулятор для Android, в котором игроки со всего мира в режиме реального времени определяют лучших из лучших на виртуальных ледовых аренах, используя для этого напор или тактическую подготовку и холодный расчет. Присутствует возможность выбирать арены, участвовать в различных турнирах, а также открывать новые команды с уникальными возможностями и дизайном.

Ключевые возможности Hockey Stars:

  • Динамичный и увлекательный игровой процесс
  • 4 арены для игры.
  • Свыше 80 доступных команд.
  • Возможность открыть новые игровые схемы, которые улучшат игру команды.
  • Возможность помериться силами с другими игроками со всего мира.
  • Участвуй в динамичных матчах и повышай мировой рейтинг своей команды ради ценных призов.
  • Возможность вызвать на поединок друзей и показать им, кто тут настоящая звезда хоккея.
  • Играй за сборную своей страны или выбери одну из несметного множества команд, каждая из которых имеет свое неповторимое лицо и возможности.
Скриншоты Hockey Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
 Программа Hockey Stars отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Hockey Stars

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