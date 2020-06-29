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Электрошокер - Симулятор для Android

Электрошокер - Симулятор 2.0 для Android

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Описание Электрошокер - Симулятор 2.0 для AndroidОписание   Скачать Электрошокер - Симулятор 2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,18 Мб) Скриншоты Электрошокер - Симулятор 2.0 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Электрошокер - Симулятор 2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Электрошокер - Симулятор 2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Электрошокер - Симулятор - бесплатное приложение, которое представляет собой симулятор электрошокера. Звук реального электрошокера, блик вспышки и вибрация — все это вместе поможет разыграть ваших друзей. Стоит лишь нажать на кнопку.

Ставьте звук погромче и веселитесь, пугая друзей электрошокером. Приложению нужен доступ ко вспышке камеры.

Что нового в Электрошокер - Симулятор 2.0 для Android?
  • Переход с Java на Kotlin
  • Новый логотип
  • Улучшена темная тема
  • Поддержка круглых иконок
  • Поддержка адаптивных иконок
  • Переименование в Electric Stun Gun Simulator
Электрошокер - Симулятор
Электрошокер - Симулятор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 660
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Электрошокер - Симулятор

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