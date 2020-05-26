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Давай порыбачим! для Android

Давай порыбачим! 5.10.0 для Android

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Описание Давай порыбачим! 5.10.0 для AndroidОписание   Скачать Давай порыбачим! 5.10.0 для AndroidСКАЧАТЬ (50,62 Мб) Скриншоты Давай порыбачим! 5.10.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Давай порыбачим! 5.10.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Давай порыбачим! 5.10.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Давай порыбачим! - отличная игра для мобильных устройств на платформе Android, которая придется по душе всем любителям рыбалки. Игроку предлагаются профессиональные снасти (катушки, удочки, лески и другие) и много разных локаций, на которых водятся как европейские рыбы, такие как уклейки, краснопёрки, плотвы, так и экзотические рыбы, такие как барракуды, акулы или мурены. Присутствует возможность играть онлайн с друзьями, соревноваться в турнирах, рейтингах и дуэлях.

Особенности приложения:

  • Отличная возможность стнять стресс и отдохнуть.
  • Более 40 потрясающих водоемов на всех континентах (Амур, озеро Байкал, норвежские фьорды и пр.).
  • Более 400 видов рыб.
  • Потрясающий ассортимент аксессуаров для рыбалки.
Давай порыбачим!
Давай порыбачим!
Давай порыбачим!
Давай порыбачим!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 961
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Давай порыбачим!

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