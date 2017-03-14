Drag Racing 4x4 – уличные гонщики пересаживаются с гоночных автомобилей на тяжелые грузовики и джипы.

В вашем гараже могут находиться самые популярные кроссоверы, пикапы и грузовики Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Land Rover, Nissan, Range Rover, VW и многих других известных производителей. Гоняйте дистанциях от 1/4 до мили по городским улицам или специальным трассам для грузовиков.

Несмотря на то, что производители закладывают в свои машины значительный потенциал, вы самостоятельно сможете их улучшать. Апгрейду подлежат практически все основные узлы автомобиля, включая двигатель, коробку передач, подвеску и т.д. Особое внимание уделено визуальному изменению авто: неоновая подсветка, десятки крутых декалей и возможность выкрасить каждую деталь корпуса по своему усмотрению.

В онлайне вы всегда встретите любителей пожечь резину для участия в турнирах, где можно завоевывавать титулы победителя.