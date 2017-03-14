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Drag Racing 4x4 для Android

Drag Racing 4x4 1.0.150 для Android

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Описание Drag Racing 4x4 1.0.150 для AndroidОписание   Скачать Drag Racing 4x4 1.0.150 для AndroidСКАЧАТЬ (29,76 Мб) Скриншоты Drag Racing 4x4 1.0.150 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Drag Racing 4x4 1.0.150 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drag Racing 4x4 1.0.150 для AndroidОтзывы (0)  
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Drag Racing 4x4 – уличные гонщики пересаживаются с гоночных автомобилей на тяжелые грузовики и джипы.

В вашем гараже могут находиться самые популярные кроссоверы, пикапы и грузовики Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Land Rover, Nissan, Range Rover, VW и многих других известных производителей. Гоняйте дистанциях от 1/4 до мили по городским улицам или специальным трассам для грузовиков.

Несмотря на то, что производители закладывают в свои машины значительный потенциал, вы самостоятельно сможете их улучшать. Апгрейду подлежат практически все основные узлы автомобиля, включая двигатель, коробку передач, подвеску и т.д. Особое внимание уделено визуальному изменению авто: неоновая подсветка, десятки крутых декалей и возможность выкрасить каждую деталь корпуса по своему усмотрению.

В онлайне вы всегда встретите любителей пожечь резину для участия в турнирах, где можно завоевывавать титулы победителя.

Скриншоты Drag Racing 4x4:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки

Отзывы о программе Drag Racing 4x4

Admin

Отзывов о программе Drag Racing 4x4 1.0.150 для Android пока нет, можете добавить...

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