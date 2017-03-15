USB Analyzer для Windows

USB Analyzer 3.0.210

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Описание USB Analyzer 3.0.210Описание   Скачать USB Analyzer 3.0.210СКАЧАТЬ (9,73 Мб) Скриншоты USB Analyzer 3.0.210Скриншоты (4)   Статистика USB Analyzer 3.0.210Статистика   Отзывы о USB Analyzer 3.0.210Отзывы (0)  
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USB Analyzer - приложение для мониторинга портов USB в режиме реального времени. Мониторит и анализирует активность USB-устройств. Может перехватывать, записывать, отображать и анализировать входящие и исходящие данные между любыми USB-устройствами, подключенными к вашему компьютеру и приложениям.

Обеспечивает удобный просмотр всех USB-устройств, доступных в системе либо в виде простого списка, либо в виде иерархического дерева. Может быть успешно использован в разработке приложений, драйверов устройств USB или оборудования. Неплохая платформа для эффективного кодирования, тестирования и оптимизации.

Возможности приложения:

  • Мониторинг активности USB:
    • Данные показываются в виде необработанного шестнадцатеричного дампа и одновременно отображаются в виде декодированного читаемого текста.
    • Автоматически обнаруживает подключаемые устройства USB.
    • Запуск нескольких сеансов для контроля данных USB для нескольких устройств одновременно.
  • Захват IRP, URB и IOCTL. Сохранение и экспорт данных USB:
    • Анализ USB-трафика в режиме реального времени.
    • Перехват данных IRP, URB, IOCTL и данных, передаваемые через USB.
    • Сохранение проанализированных данных для последующего использования и экспорта их в различные форматы.
    • Можно сохранить в двоичном файле или экспортировать их в TXT, CSV, XML или HTML форматы.
  • Просмотр контролируемых пакетов.
  • Динамическая фильтрация:
    • Позволяет гибко настраивать фильтры для применения их к захваченным данным.
    • Возможность отфильтровывать ненужную информацию из анализируемых данных.
  • Переключение между исходящими и входящими пакетами.
  • Поддерживает устройства USB 3.0 и корневые концентраторы USB.
  • Возможность остановить мониторинг при получении определенных данных.
  • Удобный поиск по захваченным данным.
Скриншоты USB Analyzer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
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Категории программыВнешние устройства - Мониторинг

Отзывы о программе USB Analyzer

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