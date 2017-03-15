USB Analyzer - приложение для мониторинга портов USB в режиме реального времени. Мониторит и анализирует активность USB-устройств. Может перехватывать, записывать, отображать и анализировать входящие и исходящие данные между любыми USB-устройствами, подключенными к вашему компьютеру и приложениям.
Обеспечивает удобный просмотр всех USB-устройств, доступных в системе либо в виде простого списка, либо в виде иерархического дерева. Может быть успешно использован в разработке приложений, драйверов устройств USB или оборудования. Неплохая платформа для эффективного кодирования, тестирования и оптимизации.
Возможности приложения:
Мониторинг активности USB:
Данные показываются в виде необработанного шестнадцатеричного дампа и одновременно отображаются в виде декодированного читаемого текста.
Автоматически обнаруживает подключаемые устройства USB.
Запуск нескольких сеансов для контроля данных USB для нескольких устройств одновременно.
Захват IRP, URB и IOCTL. Сохранение и экспорт данных USB:
Анализ USB-трафика в режиме реального времени.
Перехват данных IRP, URB, IOCTL и данных, передаваемые через USB.
Сохранение проанализированных данных для последующего использования и экспорта их в различные форматы.
Можно сохранить в двоичном файле или экспортировать их в TXT, CSV, XML или HTML форматы.
Просмотр контролируемых пакетов.
Динамическая фильтрация:
Позволяет гибко настраивать фильтры для применения их к захваченным данным.
Возможность отфильтровывать ненужную информацию из анализируемых данных.
Переключение между исходящими и входящими пакетами.
Поддерживает устройства USB 3.0 и корневые концентраторы USB.
Возможность остановить мониторинг при получении определенных данных.