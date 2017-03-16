VK Live – официальные возможности социальной сети ВКонтакте становятся еще больше. С новым приложением у вас появилась возможность вести прямые трансляции, как из приложения, так и на своей странице ВК.

Не только транслируйте, но и смотрите другие стримы известных пользователей, общайтесь с авторами или зрителями, делитесь эмоциями и ищите новых знакомых. Общение происходит с помощью уже привычных стикеров и сердечек, можно отправлять и получать подарки от зрителей. Зарабатывайте голоса на трансляциях и обменивайте их на стильные стикеры.