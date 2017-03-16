VK Live для Android

VK Live 1.01 для Android

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Описание VK Live 1.01 для AndroidОписание   Скачать VK Live 1.01 для AndroidСКАЧАТЬ (35,78 Мб) Скриншоты VK Live 1.01 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика VK Live 1.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о VK Live 1.01 для AndroidОтзывы (0)  
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VK Live – официальные возможности социальной сети ВКонтакте становятся еще больше. С новым приложением у вас появилась возможность вести прямые трансляции, как из приложения, так и на своей странице ВК.

Не только транслируйте, но и смотрите другие стримы известных пользователей, общайтесь с авторами или зрителями, делитесь эмоциями и ищите новых знакомых. Общение происходит с помощью уже привычных стикеров и сердечек, можно отправлять и получать подарки от зрителей. Зарабатывайте голоса на трансляциях и обменивайте их на стильные стикеры.

Скриншоты VK Live:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)46 / 46
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Блоги, социальные сети

Отзывы о программе VK Live

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