ChatGPT для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0023 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OpenAI
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,44 Мб
ChatGPT - официальное приложение для Android от компании OpenAI, предназначенное для общения с искусственным интеллектом. Теперь пользователи Android могут получить помощь и поддержку в решении различных вопросов. Приложение позволяет задавать запросы, продолжать темы обсуждения и получать ответы на различные вопросы. В нем также доступны дополнительные функции, такие как голосовой ввод и история чатов, что обеспечивает удобство использования. Получайте помощь искусственного интеллекта, задавайте вопросы и получайте ответы, коммуницируя с ChatGPT.
Основные возможности приложения ChatGPT:
- Возможность задавать запросы, получать информацию и помощь от искусственного интеллекта.
- Опция продолжения темы общения и задания последующих вопросов для более глубокого понимания.
- Голосовой ввод для удобства взаимодействия с приложением.
- История чатов для отслеживания предыдущих общений и быстрого доступа к ним.
- Поддержка бесплатных пользователей и пользователей с платной подпиской ChatGPT Plus.
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