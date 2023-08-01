ChatGPT - официальное приложение для Android от компании OpenAI, предназначенное для общения с искусственным интеллектом. Теперь пользователи Android могут получить помощь и поддержку в решении различных вопросов. Приложение позволяет задавать запросы, продолжать темы обсуждения и получать ответы на различные вопросы. В нем также доступны дополнительные функции, такие как голосовой ввод и история чатов, что обеспечивает удобство использования. Получайте помощь искусственного интеллекта, задавайте вопросы и получайте ответы, коммуницируя с ChatGPT.

Основные возможности приложения ChatGPT: