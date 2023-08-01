ChatGPT для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0023 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,44 Мб
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ChatGPT - официальное приложение для Android от компании OpenAI, предназначенное для общения с искусственным интеллектом. Теперь пользователи Android могут получить помощь и поддержку в решении различных вопросов. Приложение позволяет задавать запросы, продолжать темы обсуждения и получать ответы на различные вопросы. В нем также доступны дополнительные функции, такие как голосовой ввод и история чатов, что обеспечивает удобство использования. Получайте помощь искусственного интеллекта, задавайте вопросы и получайте ответы, коммуницируя с ChatGPT.

Основные возможности приложения ChatGPT:

  • Возможность задавать запросы, получать информацию и помощь от искусственного интеллекта.
  • Опция продолжения темы общения и задания последующих вопросов для более глубокого понимания.
  • Голосовой ввод для удобства взаимодействия с приложением.
  • История чатов для отслеживания предыдущих общений и быстрого доступа к ним.
  • Поддержка бесплатных пользователей и пользователей с платной подпиской ChatGPT Plus.
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