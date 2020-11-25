Psiphon для Android
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Psiphon - надежный инструмент обхода цензуры в сети, облегчающий доступ к веб-сайтам и службам, которые подвергаются цензуре, блокируются или недоступны по иным причинам, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Особенности приложения Psiphon:
- Бесплатно для личного пользования.
- Простота загрузки и установки. Не требуется регистрация, подписка или настройка.
- Автоматический выбор протоколов для обеспечения эффективного и надежного обхода цензуры.
- Просматривайте, сколько трафика вы использовали с отслеживанием статистики в приложении.
- Открытый исходный код.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|313 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Psiphon Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 110 | Статистика
|Размер:
|9,51 Мб
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