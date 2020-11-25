Psiphon для Android

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Psiphon 313Описание
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Psiphon - надежный инструмент обхода цензуры в сети, облегчающий доступ к веб-сайтам и службам, которые подвергаются цензуре, блокируются или недоступны по иным причинам, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

Особенности приложения Psiphon:

  • Бесплатно для личного пользования.
  • Простота загрузки и установки. Не требуется регистрация, подписка или настройка.
  • Автоматический выбор протоколов для обеспечения эффективного и надежного обхода цензуры.
  • Просматривайте, сколько трафика вы использовали с отслеживанием статистики в приложении.
  • Открытый исходный код.
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Лицензия: Бесплатная
Версия:313 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 110 | Статистика
Размер:9,51 Мб
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