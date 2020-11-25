ТОП-сегодня раздела "другое"

TeamLink 1.3.2.206 Программный продукт для организации групповых видео- и веб-конференций с отличным качеством видео и аудио. Приложение оптимизировано для мобильных и слабых IP-сетей с высокой устойчивостью к потерям пакетов. Имеется запись и воспроизведение конференций

OLL.TV 2.4.0 Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к интерактивному телевидению и дает возможность смотреть популярные телеканалы, прямые футбольные трансляции в HD-качестве, кино, клипы и слушать радио на разных устройствах

Sweet.tv 2.0.5 Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные, спортивные, детские, музыкальные и т.д.), новинкам кино и пр. Есть программа передач, Избранное

FS VideoBox 2.3.7 FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют тематические разделы, возможность сортировки по жанрам, дате выпуска, качеству, стране выпуска

Peers.TV 6.31.8 Peers.TV – приложение с онлайн-телевидением и IPTV-плеером покажет или запишет любимые передачи, фильмы и сериалы. Смотрите телепрограмму существующих каналов и составляйте из них списки в Избранном. С помощью Chromecast смотрите эфиры на большом экране