Meteor для Android

Meteor 1.0.1 для Android

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Описание Meteor 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Meteor 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,74 Мб) Скриншоты Meteor 1.0.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Meteor 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Meteor 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Meteor - тест скорости интернета, с помощью которого вы сможете проверить не только скорость связи, но и определить, насколько эффективно популярные приложения будут функционировать при этой связи.

Включенные приложения: Chrome, Dropbox, Amazon, Facebook, Flipboard, Gmail, Google Maps, Instagram, Skype, Spotify Music, Street View, Twitter, Uber, Waze, WhatsApp, YouTube.

С помощью данного инструмента вы сможете узнать:

  • насколько быстрая загрузка приложений
  • доступна ли видео передача или загрузка файлов
  • работает ли отправка фото на WhatsApp
  • достаточна ли скорость мобильной или WiFi связи для тех приложений, которые вы хотите использовать

Показываемые численные результаты дают понятную оценку. Можно увидеть, какой параметр скорости (загрузка, отдача, или пинг) более всего влияет на эффективность выбранного приложения. А на Обзорной странице можно увидеть местоположения самого быстрого и самого медленного результата теста, а также общее представление о скорости связи в разных местах.

Особенности приложения:

  • Метод тестирования скорости, который показывает ожидаемую скорость, а не высшую скорость, которая случается редко
  • Оценка 6 приложений одновременно. Выбор 16 популярных приложений
  • Дополнительные детали об эффективности каждого приложения
  • Запись местоположений предыдущих тестов и где было лучшее соединение
  • Проводит тесты на любом используемом вами соединении: мобильном или Wi-Fi
  • Веселый помощник Космо-Монстр, который всегда готов помочь и показать особенности каждой функции
  • Бесплатно и без рекламы
Скриншоты Meteor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Meteor

Admin

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