Send Anywhere для Android

Send Anywhere 7.3.8 для Android

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Описание Send Anywhere 7.3.8 для AndroidОписание   Скачать Send Anywhere 7.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (9,76 Мб) Скриншоты Send Anywhere 7.3.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Send Anywhere 7.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Send Anywhere 7.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Send Anywhere - удобное и простое приложение для быстрого и неограниченного обмена файлами. Будет полезно при передачи фотографий, видео и музыки на ПК, также пригодится если у вас нет подключения к интернету, или оно слишком медленное. Не требует регистрации и абсолютно бесплатно. Отличный сервис для тех, кому нужно просто передать файл.

Особенности приложения:

  • Wi-Fi Direct для передачи файлов на расположенные рядом устройства Android
    • не использует мобильный трафик и не требует подключения к интернету
    • 4-значный код или QR-код
    • отправка на расположенные рядом устройства через функцию поиска
  • Передача файлов любого типа, не изменяющая оригинал
  • Удобный обмен ссылками через соцсети и мессенджеры
  • Усиленное шифрование файлов
  • Размер и расширение файла не имеет никакого значения
Скриншоты Send Anywhere:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами

Отзывы о программе Send Anywhere

Admin

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