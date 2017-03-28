SHAREit 3.7.18_ww для Android SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам делиться данными с окружающими. Программу можно использовать для переноса контактов, сообщений Shareman 3.0.44 для Android Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок, приложения для обмена файлами и каталог с медиа-контентом, разделенным по тематическим разделам. Загружайте и обменивайтесь файлами, сортируйте информацию Futuron 0.9.15 для Android Futuron - удобное бесплатное приложение для Android для загрузки новинок кино, сериалов и другого развлекательного контента. Высокая скорость и удобный каталог сделают процесс загрузки по-настоящему легким и приятным

µTorrent 3.34 для Android µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют возможность выбора отдельных файлов для загрузки, RSS каналы, Wi-Fi режим CLONEit 1.1.8 для Android CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих кабелей, компьютера или общей сети TrashBox Client 0.2.7 для Android TrashBox Client - неофициальный мобильный клиент для сайта Trashbox.ru, который позволяет в удобном виде читать последние материалы сайта и комментарии к ним, а также даёт возможность загружать и устанавливать файлы с сайта