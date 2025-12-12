Easy Share для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.6 Мб
СКАЧАТЬ
Easy Share скриншот № 1
Easy Share скриншот № 2
Easy Share скриншот № 3
Easy Share скриншот № 4

Easy Share — приложение для прямой передачи файлов между устройствами Android без использования мобильного интернета, облачных сервисов или сторонних аккаунтов. Обеспечивает быстрый обмен данными через Wi-Fi Direct и локальные подключения, позволяет передавать материалы любых размеров. Интерфейс приложения упрощён и подходит для регулярного использования.

Easy Share поддерживает отправку фото, видео, аудиофайлов, документов, установленных приложений и целых каталогов. Передача осуществляется напрямую между устройствами с высокой скоростью благодаря использованию Wi-Fi P2P. Дополнительно предусмотрена возможность обмена файлами между телефоном и компьютером по протоколу HTTP. Приложение также предлагает инструменты для автоматического резервного копирования установленных программ на карту памяти.

Основные возможности Easy Share:

  • Обеспечивает передачу файлов различных типов: мультимедиа, документы, установленные приложения, каталоги.
  • Поддерживает Wi-Fi Direct с высокой скоростью обмена и без использования мобильных данных.
  • Предлагает возможность HTTP-передачи файлов между смартфоном и компьютером.
  • Использует разрешения на геолокацию исключительно для работы Wi-Fi P2P, без сбора данных о местоположении.
  • Позволяет провести резервное копирование установленных приложений на SD-карту.
  • Отсутствуют ограничения по размеру передаваемых файлов.
  • Полный набор функций доступен бесплатно.
ТОП-сегодня раздела "Обмен файлами"
 

скачать uTorrentuTorrent 8.2.55

uTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы...

скачать TorrServeTorrServe 1.2.86_18

Бесплатная программа для просмотра на Android-устройствах торрентов онлайн, включая 4К рипы,...

скачать Send files to TVSend files to TV 1.3.8

Программа для быстрого обмена файлами между Smart TV, мобильными устройствами и ПК через...

скачать SharemanShareman 3.0.45

Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок,...

скачать AirDroidAirDroid 4.3.10.1

AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows...

скачать SHAREitSHAREit 6.25.88_ww

SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к...

Отзывы о программе Easy Share

Admin

Отзывов о программе Easy Share 1.5.22 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв