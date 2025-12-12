Easy Share для Android
Easy Share — приложение для прямой передачи файлов между устройствами Android без использования мобильного интернета, облачных сервисов или сторонних аккаунтов. Обеспечивает быстрый обмен данными через Wi-Fi Direct и локальные подключения, позволяет передавать материалы любых размеров. Интерфейс приложения упрощён и подходит для регулярного использования.
Easy Share поддерживает отправку фото, видео, аудиофайлов, документов, установленных приложений и целых каталогов. Передача осуществляется напрямую между устройствами с высокой скоростью благодаря использованию Wi-Fi P2P. Дополнительно предусмотрена возможность обмена файлами между телефоном и компьютером по протоколу HTTP. Приложение также предлагает инструменты для автоматического резервного копирования установленных программ на карту памяти.
Основные возможности Easy Share:
- Обеспечивает передачу файлов различных типов: мультимедиа, документы, установленные приложения, каталоги.
- Поддерживает Wi-Fi Direct с высокой скоростью обмена и без использования мобильных данных.
- Предлагает возможность HTTP-передачи файлов между смартфоном и компьютером.
- Использует разрешения на геолокацию исключительно для работы Wi-Fi P2P, без сбора данных о местоположении.
- Позволяет провести резервное копирование установленных приложений на SD-карту.
- Отсутствуют ограничения по размеру передаваемых файлов.
- Полный набор функций доступен бесплатно.
