Easy Share — приложение для прямой передачи файлов между устройствами Android без использования мобильного интернета, облачных сервисов или сторонних аккаунтов. Обеспечивает быстрый обмен данными через Wi-Fi Direct и локальные подключения, позволяет передавать материалы любых размеров. Интерфейс приложения упрощён и подходит для регулярного использования.

Easy Share поддерживает отправку фото, видео, аудиофайлов, документов, установленных приложений и целых каталогов. Передача осуществляется напрямую между устройствами с высокой скоростью благодаря использованию Wi-Fi P2P. Дополнительно предусмотрена возможность обмена файлами между телефоном и компьютером по протоколу HTTP. Приложение также предлагает инструменты для автоматического резервного копирования установленных программ на карту памяти.

Основные возможности Easy Share: