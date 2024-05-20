Smart Transfer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36.27 Мб
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Smart Transfer - это передовое приложение для передачи данных с высокой скоростью между устройствами на разных платформах. Приложение позволяет передавать разнообразные файлы, включая музыку, видео, фотографии, документы, контакты и даже приложения. Благодаря отсутствию необходимости в сети передачи данных, Smart Transfer обеспечивает удобство и мобильность в использовании.

Одной из ключевых особенностей Smart Transfer является скорость передачи данных, которая в 150 раз превышает скорость Bluetooth. Это делает его идеальным решением для передачи больших объемов данных, таких как видео или многочисленные фотографии. Приложение поддерживает кросс-платформенную передачу данных, что позволяет легко обмениваться файлами между устройствами на Android и iOS.

Также пользователи могут наслаждаться передачей данных без использования USB-подключений или установки дополнительного программного обеспечения как на мобильные устройства, так и на ПК. Свыше 5 миллионов пользователей уже доверили свои данные Smart Transfer, ежедневно передавая более 5000 файлов. Это приложение также позволяет мгновенно получать и воспроизводить мультимедийные файлы, обеспечивая простоту в управлении своими данными.

Основные возможности приложения Smart Transfer:

  • Сверхбыстрая передача файлов: Передача данных со скоростью до 40 Мбит/с, что позволяет отправлять большие файлы за считанные секунды.
  • Неограниченная массовая передача файлов: Возможность передачи файлов любого размера, включая фотографии, музыку, видео, приложения и документы.
  • Удаленный обмен файлами: Поддержка передачи файлов в любое время и в любом месте, включая перенос на iOS.
  • Поддержка нескольких форматов файлов: Передача документов, музыки, изображений, видео и приложений.
  • Клонирование смартфона: Легкий перенос всех данных со старого телефона на новый, включая контакты и текстовые сообщения.
  • Передача SMS и MMS-сообщений: Возможность переноса старых SMS и MMS-сообщений на другое устройство.
  • Управление хранилищем галереи: Удаление дубликатов фотографий, видео и файлов для освобождения места на устройстве.
  • Легкое объединение и удаление повторяющихся контактов: Упрощение процесса поиска и удаления дублированных контактов одним касанием.
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