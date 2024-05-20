Smart Transfer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aomata LLC.
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36.27 Мб
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Smart Transfer - это передовое приложение для передачи данных с высокой скоростью между устройствами на разных платформах. Приложение позволяет передавать разнообразные файлы, включая музыку, видео, фотографии, документы, контакты и даже приложения. Благодаря отсутствию необходимости в сети передачи данных, Smart Transfer обеспечивает удобство и мобильность в использовании.
Одной из ключевых особенностей Smart Transfer является скорость передачи данных, которая в 150 раз превышает скорость Bluetooth. Это делает его идеальным решением для передачи больших объемов данных, таких как видео или многочисленные фотографии. Приложение поддерживает кросс-платформенную передачу данных, что позволяет легко обмениваться файлами между устройствами на Android и iOS.
Также пользователи могут наслаждаться передачей данных без использования USB-подключений или установки дополнительного программного обеспечения как на мобильные устройства, так и на ПК. Свыше 5 миллионов пользователей уже доверили свои данные Smart Transfer, ежедневно передавая более 5000 файлов. Это приложение также позволяет мгновенно получать и воспроизводить мультимедийные файлы, обеспечивая простоту в управлении своими данными.
Основные возможности приложения Smart Transfer:
- Сверхбыстрая передача файлов: Передача данных со скоростью до 40 Мбит/с, что позволяет отправлять большие файлы за считанные секунды.
- Неограниченная массовая передача файлов: Возможность передачи файлов любого размера, включая фотографии, музыку, видео, приложения и документы.
- Удаленный обмен файлами: Поддержка передачи файлов в любое время и в любом месте, включая перенос на iOS.
- Поддержка нескольких форматов файлов: Передача документов, музыки, изображений, видео и приложений.
- Клонирование смартфона: Легкий перенос всех данных со старого телефона на новый, включая контакты и текстовые сообщения.
- Передача SMS и MMS-сообщений: Возможность переноса старых SMS и MMS-сообщений на другое устройство.
- Управление хранилищем галереи: Удаление дубликатов фотографий, видео и файлов для освобождения места на устройстве.
- Легкое объединение и удаление повторяющихся контактов: Упрощение процесса поиска и удаления дублированных контактов одним касанием.
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