Win 10 Launcher 2.2 для Android Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном стиле Windows 10 IFTTT 3.1.6 для Android IFTTT – объединяет все ваши сервисы в одном приложении и позволяет создавать алгоритмы для автоматизации и систематизации ваших действий. Присутствует готовые наборы алгоритмов для дома, офиса, автомобиля, устройства на Android, использования соцсетей Pugz: Виджет погоды 1.0 для Android Pugz: Виджет погоды - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой погодный виджет для домашнего экрана вашего телефона

GO launcher EX 2.24 для Android GO launcher EX – приложение украсит ваше устройство с помощью новых тем, HD-обоев и виджетов. Встроенный менеджер приложений может скрывать или блокировать программы, спискам и т.д. Настройки лаунчера позволяют менять плавность анимации, прокрутку Echo Notification Lockscreen 0.9.82 для Android Echo Notification Lockscreen - красивый и очень функциональный блокировщик экрана для смартфонов и планшетов под управлением Android, который позволяет просматривать уведомления и важные сообщения Nova Launcher 5.0.1 для Android Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и функциональный. Создавайте и удаляйте рабочие столы, настраивайте внешний вид папок и значков, применяйте любые виджеты и меняйте их размер на свое усмотрение