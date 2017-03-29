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Zone AssistiveTouch для Android

Zone AssistiveTouch 1.9.5 для Android

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Описание Zone AssistiveTouch 1.9.5 для AndroidОписание   Скачать Zone AssistiveTouch 1.9.5 для AndroidСКАЧАТЬ (1,31 Мб) Скриншоты Zone AssistiveTouch 1.9.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Zone AssistiveTouch 1.9.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zone AssistiveTouch 1.9.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Zone AssistiveTouch - удобное приложение для управления смартфоном одной рукой. Создает плавающую иконку, прямо под большим пальцем, нажимая на которую, всплывают все необходимые навигационные кнопки. И вам больше не нужно тянуться к нижнему краю экрана. Хотя при желании иконку можно разместить в любом месте экрана.

Кроме перехода назад, выхода на рабочий стол и просмотра списка запущенных программ, можно добавить кнопки для запуска необходимых программ, включения фонарика, захвата скриншота.

Особенности:

  • Кастомизированное меню: быстрое действие или открытие приложения
  • Swipe-круг радиального меню
  • App Freezer: "заморозка" приложений, которые вы редко используете
  • Не нарушает нормальное отображение экрана
  • Изменение внешнего вида кнопок
  • Можно задать дейстие для каждой кнопки
Скриншоты Zone AssistiveTouch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация

Отзывы о программе Zone AssistiveTouch

Admin

Отзывов о программе Zone AssistiveTouch 1.9.5 для Android пока нет, можете добавить...

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