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Ночной экран для Android

Ночной экран 12 для Android

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Ночной экран - простейшее в использовании мобильное приложение, с помощью которого можно быстро и легко уменьшить яркость экрана экран для ночного использования, позволяя тем самым снизить снизить нагрузку на глаза, а так же уменьшить расход батареи.

Принцип действия программы основан на уменьшения яркости экрана путём наложения поверх всех окон тёмного фильтра, облегчающего эксплуатацию мобильного устройства в темноте.

Основные возможности приложения:

  • быстрая и простая настройка уровня затемнения экрана;
  • фильтр синего света, который поможет легче засыпать после использования телефона ночью;
  • автоматическое понижение системной яркости до минимума при включении;
  • возврат прежних настроек яркости при выключении приложения;
  • затемнение прозрачной панели навигации (для Android 4.4 и выше);
  • запрет на отключение экрана во время работы приложения;
  • автостарт/автостоп по расписанию и виджет для быстрого запуска приложения (в платной версии).
Ночной экран
Ночной экран
Ночной экран
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПерсонализация
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