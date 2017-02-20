PDFCreator для Windows

PDFCreator 2.5.1

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Описание PDFCreator 2.5.1Описание   Скачать PDFCreator 2.5.1СКАЧАТЬ (27,66 Мб) Скриншоты PDFCreator 2.5.1Скриншоты (8)   Статистика PDFCreator 2.5.1Статистика   Отзывы о PDFCreator 2.5.1Отзывы (26)  
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4.56 из 5, всего оценок - 94
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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PDFCreator - программа для создания PDF файлов. При помощи этой бесплатной программы вы сможете создавать PDF документы в любом приложении, например, в Word’е или даже в Блокноте.

Приложение умеет создавать документы и файлы в следующих форматах: Portable Document Format (PDF), Postscript (PS), Encapsulated Postscript (EPS), PNG, JPEG, BMP, PCX и TIFF.

PDFCreator устанавливает в систему виртуальный принтер, позволяя при этом использовать его для создания PDF файлов в любых текстовых или графических редакторах. Программа обладает большим количеством настроек, среди которых можно выделить следующие: установка приоритета процессора, установка Автора документа, автоматическое сохранение, выбор шрифтов, установка разрешения для изображений и т.д.

Что нового в PDFCreator 2.5.1?
  • Исправлены ошибки и другие улучшения.
Скриншоты PDFCreator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)67 / 195 900
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF

Отзывы о программе PDFCreator

Михаил про PDFCreator 2.1.1 / 1.7.3 [08-04-2015]

Уважаемые Коллеги!

Прошу Вас помочь сориентироваться в следующем мне периодически необходимо перевести PDF файлы в др. формат есть ли ещё варианты Сreatora или др.программ. Делающие это.

С уважением,
Михаил.
1 | 40 | Ответить

Дмитрий про PDFCreator 2.0.2 / 1.7.3 [26-02-2015]

При установке версии 2.0.2 обнаружил 1) Что удалён русский язык из меню 2) что при установке сработал DrWeb и сообщил о помещении одного из установленных exe-файлов в карантин как угрожающий безопасности ПК. В более ранних выпусках программы ни того, ни другого не было. Ещё одна составляющая информационной войны?
8 | 3 | Ответить

sdv про PDFCreator 2.0.0 / 1.7.3 [06-01-2015]

EPS нет
2 | | Ответить

Влад про PDFCreator 1.7.3 [11-07-2014]

подскажите пожалуйста как сделать документ подобного плана
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/demande-certificat-selection-dyn.pdf
4 | 2 | Ответить

sheyda про PDFCreator 1.7.0 [19-06-2013]

Пожалуйста кто может, помогите. Мне нужно срочно сделать Word файл v PDF Creator. но не как не работает с страницами на которых есть рисунок. рисунки получается как-будто порезанный (половину видно, а половину нет, или видно какой-то кусок, остальные не видно). Что мне делать? Если кто-нибудь знает пищите пожалуйста. У меня Windows 7. Благодарю заранее
6 | 23 | Ответить

Joshua в ответ sheyda про PDFCreator 2.0.2 / 1.7.3 [02-02-2015]

Для создания нормальных изображений в файле Вам не хватает памяти компьютера.
Перезагрузите комп и никаких приложений кроме этого не используйте.
Лучше всего создавайте PDF на мощных компьютерах
| 1 | Ответить

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