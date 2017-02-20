PDFCreator 2.5.1 Описание СКАЧАТЬ ( 27,66 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (26) Оцените программу!

4.56 из 5, всего оценок - 94 Рейтинг программы - 4.56 из 5

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5 PDFCreator - программа для создания PDF файлов. При помощи этой бесплатной программы вы сможете создавать PDF документы в любом приложении, например, в Word’е или даже в Блокноте. Приложение умеет создавать документы и файлы в следующих форматах: Portable Document Format (PDF), Postscript (PS), Encapsulated Postscript (EPS), PNG, JPEG, BMP, PCX и TIFF. PDFCreator устанавливает в систему виртуальный принтер, позволяя при этом использовать его для создания PDF файлов в любых текстовых или графических редакторах. Программа обладает большим количеством настроек, среди которых можно выделить следующие: установка приоритета процессора, установка Автора документа, автоматическое сохранение, выбор шрифтов, установка разрешения для изображений и т.д. Что нового в PDFCreator 2.5.1?

Исправлены ошибки и другие улучшения. Скриншоты PDFCreator: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 67 / 195 900 Разработчик pdfforge.org Последнее обновление 20.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы PDF Отзывы о программе PDFCreator Михаил Уважаемые Коллеги!



Прошу Вас помочь сориентироваться в следующем мне периодически необходимо перевести PDF файлы в др. формат есть ли ещё варианты Сreatora или др.программ. Делающие это.



С уважением,

Михаил.

1 | 40 | Ответить Дмитрий При установке версии 2.0.2 обнаружил 1) Что удалён русский язык из меню 2) что при установке сработал DrWeb и сообщил о помещении одного из установленных exe-файлов в карантин как угрожающий безопасности ПК. В более ранних выпусках программы ни того, ни другого не было. Ещё одна составляющая информационной войны?

8 | 3 | Ответить sdv EPS нет

2 | | Ответить Влад подскажите пожалуйста как сделать документ подобного плана

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/demande-certificat-selection-dyn.pdf

4 | 2 | Ответить sheyda Пожалуйста кто может, помогите. Мне нужно срочно сделать Word файл v PDF Creator. но не как не работает с страницами на которых есть рисунок. рисунки получается как-будто порезанный (половину видно, а половину нет, или видно какой-то кусок, остальные не видно). Что мне делать? Если кто-нибудь знает пищите пожалуйста. У меня Windows 7. Благодарю заранее

6 | 23 | Ответить Joshua sheyda Для создания нормальных изображений в файле Вам не хватает памяти компьютера.

Перезагрузите комп и никаких приложений кроме этого не используйте.

Лучше всего создавайте PDF на мощных компьютерах

| 1 | Ответить Читать все отзывы (26) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости