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DME - Аэропорт Домодедово для Android

DME - Аэропорт Домодедово 1.0 для Android

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Описание DME - Аэропорт Домодедово 1.0 для AndroidОписание   Скачать DME - Аэропорт Домодедово 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (28,4 Мб) Скриншоты DME - Аэропорт Домодедово 1.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика DME - Аэропорт Домодедово 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о DME - Аэропорт Домодедово 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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DME - Аэропорт Домодедово – полезное приложение для туристов и частых пассажиров Московского аэропорта Домодедово. В нем всегда присутствует оперативная информация от официального источника.

Установив приложение, пользователям будет доступно:

  • Онлайн-табло.
  • Расписание авиарейсов.
  • Информация о близлежащих парковках и транспорте (такси, пригородный поезд, автобус и др).
  • Подробная информация об услугах: регистрация на рейс, регистрация багажа, таможенный контроль, паспортный контроль, перевозка животных и др.
  • Информация про магазины, рестораны и кафе.
  • Телефоны служб аэропорта.
Скриншоты DME - Аэропорт Домодедово:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе DME - Аэропорт Домодедово

Admin

Отзывов о программе DME - Аэропорт Домодедово 1.0 для Android пока нет, можете добавить...

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