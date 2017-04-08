Антирадар Стрелка 5.41 для Android Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, стоплинии, неровности и т.п.) Shark Taxi 1.7.2 для Android Shark Taxi - мобильное приложение для вызова такси в вашем городе быстро и по оптимальным ценам CamOnRoad 0.0.81 для Android CamOnRoad – позволит использовать Android-устройство в качестве автомобильного видеорегистратора и GPS-навигатора. Записанные файлы можно хранить как на самом устройстве, так и использовать облачное хранилище. Разработчики предлагают 2 Гб

Яндекс.Такси 3.27.0 для Android Яндекс.Такси – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и ближайшая машина будет в месте назначения через кратчайшее время. В приложении можно посмотреть марку автомобиля, имя водителя, тарифы Waze 4.21.0.0 для Android Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение прокладывает маршрут с учетом дорожной ситуации и оповещает о приближающейся опасности. Добавляйте информацию об авариях, контроле движения, ремонтных работах Яндекс.Транспорт 4.00 для Android Яндекс.Транспорт – с приложением вы всегда будете в курсе прибытия общественного транспорта на остановку, увидите его маршрут и через какое время он будет на конечной. Программа умеет строить маршруты с учетом разных видов транспорта