Flightradar24 для Android
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Flightradar24 AB
|Категории:
|GPS - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 207 | Статистика
|Размер:
|63.81 Мб
|СКАЧАТЬ
Flightradar24 - удобное в использовании приложение для наблюдения за самолетами в режиме реального времени, которое станет незаменимым помощником для путешествий.
Программа позволяет:
- Узнавать, что за рейс летит над головой и просматривать сведения о нем (в том числе фото самолета), просто направив свое мобильное устройство на летящий самолет.
- Наблюдать за тем, что видит пилот, в 3D.
- Получить исчерпывающую информацию о рейсе, как например маршрут, расписание, тип самолета, скорость, высота, фото самолета в HD разрешении и др.
- Просматривать историю полетов и воспроизводить предыдущие рейсы.
- Просматривать информацию из интересующего аэропорта о прилете и вылете, статуса рейса, нахождения самолета на земле, текущей статистики по задержкам и погодных условий.
- Выполнять поиск отдельных рейсов, используя номер рейса, аэропорт или название авиакомпании.
- Фильтровать рейсы по авиакомпаниям, самолету, высоте, скорости и др.
Примечание! Если вы хотите получить доступ к еще большему количеству функций Flightradar24, существует два варианта расширенных аккаунтов: Silver и Gold, и каждый из них обладает бесплатным пробным периодом.
- Мы добавили Live activities! Следите за рейсом в режиме реального времени на экране блокировки телефона и разделе оповещений. Live activities позволяет увидеть если ли изменения во времени прибытия рейса в реальном времени и статус рейса.
- Исправление ошибок и оптимизация работы приложения.
Навигатор Семь Дорог 1.83.1364
Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
Offline Maps & Navigation 18.4.8
Функциональное Android-приложение, которое предлагает пользователю автономные карты для...
Приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предлагает автономные карты...
Удобные в работе офлайн карты с «пробками» и регулярными корректурами (карты России,...
MapFactor – бесплатный навигатор построит маршруты с учетом данных от OpenStreetMap. В нем...
Отзывы о программе Flightradar24
Admin
Отзывов о программе Flightradar24 9.20.0 пока нет, можете добавить...