Flightradar24 - удобное в использовании приложение для наблюдения за самолетами в режиме реального времени, которое станет незаменимым помощником для путешествий.

Программа позволяет:

Узнавать, что за рейс летит над головой и просматривать сведения о нем (в том числе фото самолета), просто направив свое мобильное устройство на летящий самолет.

Наблюдать за тем, что видит пилот, в 3D.

Получить исчерпывающую информацию о рейсе, как например маршрут, расписание, тип самолета, скорость, высота, фото самолета в HD разрешении и др.

Просматривать историю полетов и воспроизводить предыдущие рейсы.

Просматривать информацию из интересующего аэропорта о прилете и вылете, статуса рейса, нахождения самолета на земле, текущей статистики по задержкам и погодных условий.

Выполнять поиск отдельных рейсов, используя номер рейса, аэропорт или название авиакомпании.

Фильтровать рейсы по авиакомпаниям, самолету, высоте, скорости и др.

Примечание! Если вы хотите получить доступ к еще большему количеству функций Flightradar24, существует два варианта расширенных аккаунтов: Silver и Gold, и каждый из них обладает бесплатным пробным периодом.