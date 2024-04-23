Flightradar24 для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.20.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:GPS - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 207 | Статистика
Размер:63.81 Мб
СКАЧАТЬ
Flightradar24 скриншот № 1
Flightradar24 скриншот № 2
Flightradar24 скриншот № 3
Flightradar24 скриншот № 4

Flightradar24 - удобное в использовании приложение для наблюдения за самолетами в режиме реального времени, которое станет незаменимым помощником для путешествий.

Программа позволяет:

  • Узнавать, что за рейс летит над головой и просматривать сведения о нем (в том числе фото самолета), просто направив свое мобильное устройство на летящий самолет.
  • Наблюдать за тем, что видит пилот, в 3D.
  • Получить исчерпывающую информацию о рейсе, как например маршрут, расписание, тип самолета, скорость, высота, фото самолета в HD разрешении и др.
  • Просматривать историю полетов и воспроизводить предыдущие рейсы.
  • Просматривать информацию из интересующего аэропорта о прилете и вылете, статуса рейса, нахождения самолета на земле, текущей статистики по задержкам и погодных условий.
  • Выполнять поиск отдельных рейсов, используя номер рейса, аэропорт или название авиакомпании.
  • Фильтровать рейсы по авиакомпаниям, самолету, высоте, скорости и др.

Примечание! Если вы хотите получить доступ к еще большему количеству функций Flightradar24, существует два варианта расширенных аккаунтов: Silver и Gold, и каждый из них обладает бесплатным пробным периодом.

Что нового в Flightradar24 9.20.0?
  • Мы добавили Live activities! Следите за рейсом в режиме реального времени на экране блокировки телефона и разделе оповещений. Live activities позволяет увидеть если ли изменения во времени прибытия рейса в реальном времени и статус рейса.
  • Исправление ошибок и оптимизация работы приложения.
ТОП-сегодня раздела "GPS"
 

скачать Навигатор Семь ДорогНавигатор Семь Дорог 1.83.1364

Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...

скачать Яндекс.КартыЯндекс.Карты 10.7.4

Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...

скачать Offline Maps & NavigationOffline Maps & Navigation 18.4.8

Функциональное Android-приложение, которое предлагает пользователю автономные карты для...

скачать Locus MapLocus Map 4.1.1

Приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предлагает автономные карты...

скачать CityGuideCityGuide 12.0.229

Удобные в работе офлайн карты с «пробками» и регулярными корректурами (карты России,...

скачать MapFactorMapFactor 7.3.51

MapFactor – бесплатный навигатор построит маршруты с учетом данных от OpenStreetMap. В нем...

Отзывы о программе Flightradar24

Admin

Отзывов о программе Flightradar24 9.20.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв