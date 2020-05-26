Таксометр для Android

Таксометр 9.36 для Android

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Описание Таксометр 9.36 для AndroidОписание   Скачать Таксометр 9.36 для AndroidСКАЧАТЬ (57,84 Мб) Скриншоты Таксометр 9.36 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Таксометр 9.36 для AndroidСтатистика   Отзывы о Таксометр 9.36 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Таксометр - мобильное приложение, которое упрощает работу водителем в такси или курьером. Приложение предлагает заказы, не нужно самому искать пассажиров, имеется встроенный навигатор, карта с дорогими заказами, возможность взять машину в аренду, поддержка во многих городах России, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Латвии, Литве, Сербии и Эстонии.

Основные возможности приложения Таксометр:

  • Быстрая регистрация.
  • Отображает сколько стоит поездка, сколько денег сейчас на счёте и сколько вы заработали за день.
  • Возможность самому выбирать когда работать.
  • Не нужно искать пассажиров — вы автоматически получаете заказ от тех, кто ближе всего к вам.
  • Встроенный навигатор.
  • Возможность взять автомобиль в аренду.
  • Карта с дорогими заказами.
  • Работает в более чем 300 крупных городах в России, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Латвии, Литве, Сербии и Эстонии.
Таксометр
Таксометр
Таксометр
Таксометр
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Таксометр

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