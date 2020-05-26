Таксометр - мобильное приложение, которое упрощает работу водителем в такси или курьером. Приложение предлагает заказы, не нужно самому искать пассажиров, имеется встроенный навигатор, карта с дорогими заказами, возможность взять машину в аренду, поддержка во многих городах России, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Латвии, Литве, Сербии и Эстонии.
Основные возможности приложения Таксометр:
Быстрая регистрация.
Отображаетсколько стоит поездка, сколько денег сейчас на счёте и сколько вы заработали за день.
Возможность самому выбирать когда работать.
Не нужно искать пассажиров — вы автоматически получаете заказ от тех, кто ближе всего к вам.
Встроенный навигатор.
Возможность взять автомобиль в аренду.
Карта с дорогими заказами.
Работает в более чем 300 крупных городах в России, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Латвии, Литве, Сербии и Эстонии.