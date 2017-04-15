Razer Comms для Windows

Razer Comms 5.12.76

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Описание Razer Comms 5.12.76Описание   Скачать Razer Comms 5.12.76СКАЧАТЬ (83,37 Мб) Скриншоты Razer Comms 5.12.76Скриншоты (5)   Статистика Razer Comms 5.12.76Статистика   Отзывы о Razer Comms 5.12.76Отзывы (0)  
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Razer Comms - программа для голосового общения и чата в играх. Соединяет игроков по всему миру. Вы можете общаться с друзьями через ПК, через мобильный телефон или в игре.

Обеспечивает четкую и чистую связь без помех и задержек. Доступен для индивидуальных и групповых чатов.

Особенности приложения:

  • Индивидуальный чат.
  • Голосовой чат.
  • Группы и каналы. Можно создавать субканалы вашей основной группы и предоставлять администраторам возможность отключать голосовые или текстовые сообщения отдельных участников или всех каналов.
  • Передача файлов. Можно быстро поделиться файлами с друзьями или всеми группами.
  • Центр запуска игр.
  • Внутриигровой оверлей для общения с друзьями, не отвлекаясь от игры:
    • получение и отправка сообщений;
    • получение оповещений о голосовых вызовах;
    • присоединение к вызовам с помощью всего одного клика или нажатия клавиши.
  • СМС-сообщения и уведомления о вызовах. Соедините ПК с мобильным телефоном и отвечайте на входящие текстовые сообщения или получайте уведомления о вызовах, находясь за компьютером.
  • LoL-Scouter и LoL-голосовой чат. Во время загрузки игры найдет ваших тиммейтов и создаст голосовой чат вместе с ними.
  • Быстрый интерфейс пользователя в игре с минимальным использованием экрана.
Скриншоты Razer Comms:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты

Отзывы о программе Razer Comms

Admin

Отзывов о программе Razer Comms 5.12.76 пока нет, можете добавить...

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