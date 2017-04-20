World of Fishers - отличная мобильная игра о рыбалке, лучшая возможность половить рыбу на планшете или телефоне. Присутствует возможность приглашать друзей и рыбаков, чтобы рыбачить онлайн вместе, общаться в живом чате, получать бонусы за друзей, ловить окуней, акул, крокодилов и других морских/речных/озёрных рыб. Игра создана с экспертной помощью реальных рыбаков.
Ключевые особенности игры:
900 рыб и водных обитателей.
Реальные повадки рыб, поведения которых описывали профессиональные рыболовы.
Максимальная реалистичность вылова и борьбы рыбы.
Рыбалка по всему миру, на самых известных водоемах.
Большой спектр погодных условий планеты, клёв рыбы зависит от него.
Смена суток: утро, день, вечер. ночь. Клёв рыбы зависит от времени.
Игра без поломок снастей, износа и прочности предметов.
Все снасти вечные.
Сотни реальных наживок и блёсен.
Полноценная RPG-система.
Многоуровневое и многопрофильное развитие персонажа.
Более 400 многообразных квестов, более 2000 заданий, со своими наградами и бонусами.
25 разнообразных NPC и многоразовые задачи.
39 перков с многоуровневыми бонусами.
33 медали с 10-ю степенями, за выполнения каждого условия - награда.
Бонус на вылов в сутки первой рыбы каждого вида (х2 деньги, х2 опыт).
Блокнот, альманах по рыбам, водоемам и наживкам. Вся информация по рыбалке.
Пьедестал, Соревновательная часть игры для лучших игроков в пяти номинациях.
Сокровища. Вылавливайте богатства вместо рыбы.
Экспедиции - вылавливайте зачётные экземпляры всех видов рыб на водоеме и получайте награду.
Каждый день бонусы для игроков.
Удобный чат для общения рыболовов.
Две реферальные системы, как дополнительный заработок рыбакам.
Рыбак часа, будь лучшим каждый час, получай золото.
Ловишь много рыбы, получаешь бонус за количество, он растёт с каждым разом и накапливается.
Онлайн игра, а значит есть соревнования между игроками, нет читеров, есть защиты от ботов.
Частое обновление рыбалки с дополнениями новых игровых возможностей, рыб и водоём.