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Давай порыбачим! для Android

Давай порыбачим! 3.10.2 для Android

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Описание Давай порыбачим! 3.10.2 для AndroidОписание   Скачать Давай порыбачим! 3.10.2 для AndroidСКАЧАТЬ (34,29 Мб) Скриншоты Давай порыбачим! 3.10.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Давай порыбачим! 3.10.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Давай порыбачим! 3.10.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Давай порыбачим! - отличная игра для мобильных устройств на платформе Android, которая придется по душе всем любителям рыбалки. Игроку предлагаются профессиональные снасти (катушки, удочки, лески и другие) и много разных локаций, на которых водятся как европейские рыбы, такие как уклейки, краснопёрки, плотвы, так и экзотические рыбы, такие как барракуды, акулы или мурены. Присутствует возможность играть онлайн с друзьями, соревноваться в турнирах, рейтингах и дуэлях.

Особенности приложения:

  • Отличная возможность стнять стресс и отдохнуть.
  • Более 40 потрясающих водоемов на всех континентах (Амур, озеро Байкал, норвежские фьорды и пр.).
  • Более 400 видов рыб.
  • Потрясающий ассортимент аксессуаров для рыбалки.
Скриншоты Давай порыбачим!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа Давай порыбачим! отмечена редакцией SoftPortal.com
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