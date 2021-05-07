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Хорошая пицца, Отличная пицца для Android

Описание
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Оценка: 3.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 864 | Статистика
Размер:84,24 Мб
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Хорошая пицца, Отличная пицца скриншот № 2
Хорошая пицца, Отличная пицца скриншот № 3
Хорошая пицца, Отличная пицца скриншот № 4

Хорошая пицца, Отличная пицца - станьте владельцем собственной пиццерии и продемонстрируйте свое кулинарное мастерство и деловую хватку. Покажите что вы можете, выполняя заказы на пиццу от покупателей, в тоже время зарабатывайте достаточно денег чтобы Пиццерия продолжала работать.

Улучшайте ваш магазин, устанавливайте новое оборудование и запасайтесь новыми начинками для пицц, чтобы обойти вашего конкурента, Пиццерию Аликанте!

Особенности игры:

  • Pizza News Network (PNN), первый новостной канал обо всем что касается пиццы.
  • Более 50 покупателей с уникальными предпочтениями и заказами пиццы.
  • Начинки для пиццы включают в себя пепперони, сосиски, лук и другие.
  • Улучшения для оборудования чтобы помочь Вам стать настоящим Мастер-пекарем пиццы.
  • Простой, веселый и затягивающий игровой процесс.
  • Создано профессионалами выпечки пиццы; дизайнер игры проработал на кухне пиццерии четыре года!
Что нового в Хорошая пицца, Отличная пицца 3.8.7?

Примечание к выпуску: День Матери!

Новое:

  • Ограниченный по времени праздник День Матери и декорации (06.05-10.05)


Исправленные ошибки:

  • Все рекламные ролики без возможности выхода заблокированы.
  • Незначительные проблемы с переводом и оптимизацией.
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