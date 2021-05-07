Хорошая пицца, Отличная пицца - станьте владельцем собственной пиццерии и продемонстрируйте свое кулинарное мастерство и деловую хватку. Покажите что вы можете, выполняя заказы на пиццу от покупателей, в тоже время зарабатывайте достаточно денег чтобы Пиццерия продолжала работать.

Улучшайте ваш магазин, устанавливайте новое оборудование и запасайтесь новыми начинками для пицц, чтобы обойти вашего конкурента, Пиццерию Аликанте!

Особенности игры: