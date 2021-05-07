Хорошая пицца, Отличная пицца для Android
|Оценка:
|3.60/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TapBlaze
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 864 | Статистика
|Размер:
|84,24 Мб
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Хорошая пицца, Отличная пицца - станьте владельцем собственной пиццерии и продемонстрируйте свое кулинарное мастерство и деловую хватку. Покажите что вы можете, выполняя заказы на пиццу от покупателей, в тоже время зарабатывайте достаточно денег чтобы Пиццерия продолжала работать.
Улучшайте ваш магазин, устанавливайте новое оборудование и запасайтесь новыми начинками для пицц, чтобы обойти вашего конкурента, Пиццерию Аликанте!
Особенности игры:
- Pizza News Network (PNN), первый новостной канал обо всем что касается пиццы.
- Более 50 покупателей с уникальными предпочтениями и заказами пиццы.
- Начинки для пиццы включают в себя пепперони, сосиски, лук и другие.
- Улучшения для оборудования чтобы помочь Вам стать настоящим Мастер-пекарем пиццы.
- Простой, веселый и затягивающий игровой процесс.
- Создано профессионалами выпечки пиццы; дизайнер игры проработал на кухне пиццерии четыре года!
Примечание к выпуску: День Матери!
Новое:
- Ограниченный по времени праздник День Матери и декорации (06.05-10.05)
Исправленные ошибки:
- Все рекламные ролики без возможности выхода заблокированы.
- Незначительные проблемы с переводом и оптимизацией.
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