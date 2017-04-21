Microsoft Authenticator - бесплатное приложение от компании Microsoft, которое позволяет быстро и безопасно подтвердить свою личность в Интернете в рамках всех учетных записей. Разнообразные возможности доступны для всех типов учетных записей, будь то учетная запись Microsoft (личная/рабочая/учебная) или учетная запись Google, Facebook и т.д.

Пользоваться программой достаточно просто: при входе после ввода пароля вас попросят указать дополнительный способ подтверждения личности. Утвердите уведомления в Microsoft Authenticator или введите проверочный код, созданный приложением.

Ключевые особенности приложения: