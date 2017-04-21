Orbot 15.2.0 для Android
Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную связку прокси и сети Tor, благодаря чему запускаемые приложения
AirPush Detector 3.2 для Android
AirPush Detector - полезная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет эффективно бороться с рекламой и
TunnelBear VPN v131 для Android
TunnelBear VPN - простое в использовании Android-приложение, которое позволяет надежно скрыть от посторонних глаз Ваше реальное местоположение и дает возможность
DroidSheep Guard 3.0 для Android
DroidSheep Guard - программа позволяет защитить ваши аккаунты на Facebook, ebay, Twitter, LinkedIn и прочих. Злоумышленник не сможет их взломать используя вашу
Norton App Lock 1.1.0.234 для Android
Norton App Lock – утилита умеет блокировать приложения и обеспечивает вашему устройству максимальную безопасность и конфиденциальность. Защитите свои личные и
Говорящая батарея 3.2 для Android
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень заряда батареи. В настройках приложения можно выставить, при каких условиях