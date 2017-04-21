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Microsoft Authenticator для Android

Microsoft Authenticator 6.1.1 для Android

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Описание Microsoft Authenticator 6.1.1 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Authenticator 6.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (6,33 Мб) Скриншоты Microsoft Authenticator 6.1.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Microsoft Authenticator 6.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Authenticator 6.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Authenticator - бесплатное приложение от компании Microsoft, которое позволяет быстро и безопасно подтвердить свою личность в Интернете в рамках всех учетных записей. Разнообразные возможности доступны для всех типов учетных записей, будь то учетная запись Microsoft (личная/рабочая/учебная) или учетная запись Google, Facebook и т.д.

Пользоваться программой достаточно просто: при входе после ввода пароля вас попросят указать дополнительный способ подтверждения личности. Утвердите уведомления в Microsoft Authenticator или введите проверочный код, созданный приложением.

Ключевые особенности приложения:

  • Двухшаговая проверка позволяет защитить учетную запись, предоставив дополнительный уровень безопасности, кроме пароля.
  • Возможность входа по телефону для личных учетных записей Майкрософт. После регистрации учетной записи в приложении вы сможете войти в учетную запись, используя только лишь телефон. Просто утвердите уведомление, отправленное в Microsoft Authenticator после ввода имени пользователя. Доступно на большинстве устройств с Android.
  • Регистрация доверенного устройства, для получения доступа к определенным файлам, электронным письмам или приложениям.
Скриншоты Microsoft Authenticator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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