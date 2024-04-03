Брандмауэр без Root для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Grey Shirts
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 757 | Статистика
|Размер:
|2,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Брандмауэр без Root – практичный файерволл, обеспечивающий надежную защиту вашего устройства. Интерфейс приложения довольно простой – вы запускаете программу, и она начинает блокировать траффик.
Самостоятельно решайте, каким приложениям можно получать доступ к интернету, а каким запретить.
Среди особенностей брандмауэра можно выделить:
- Выбор разрешения/запрета для каждого приложения.
- Фильтр по имени и IP-адресу.
- Не требует Root-доступа.
- Дружественный и простой интерфейс.
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Отзывы о программе Брандмауэр без Root
Татьяна про Брандмауэр без Root 3.0.1 для Android [22-06-2018]
Супер программа! Спасла от рекламы и самостоятельных скачиваний всяких ненужных приложений!!! Спасибо БОЛЬШОЕ разработчикам и ждем обновлений программы!
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Nicola про Брандмауэр без Root 3.0.1 для Android [11-02-2017]
Довольно неплохая программа. Позволяет гибко блокировать доступ приложений в сеть, создавать разнообразные правила для каждого приложения. Помогла выявить предустановленный производителем в системе троян, заблокировать его доступ в сеть и тем самым обеспечить работу устройства до его будущей перепрошивки.
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