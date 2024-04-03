Отзывы о программе Брандмауэр без Root

Супер программа! Спасла от рекламы и самостоятельных скачиваний всяких ненужных приложений!!! Спасибо БОЛЬШОЕ разработчикам и ждем обновлений программы! 6 | 6 | Ответить

Nicola

Довольно неплохая программа. Позволяет гибко блокировать доступ приложений в сеть, создавать разнообразные правила для каждого приложения. Помогла выявить предустановленный производителем в системе троян, заблокировать его доступ в сеть и тем самым обеспечить работу устройства до его будущей перепрошивки.

7 | 8 | Ответить