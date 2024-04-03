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Брандмауэр без Root для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 757 | Статистика
Размер:2,57 Мб
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Брандмауэр без Root – практичный файерволл, обеспечивающий надежную защиту вашего устройства. Интерфейс приложения довольно простой – вы запускаете программу, и она начинает блокировать траффик.

Самостоятельно решайте, каким приложениям можно получать доступ к интернету, а каким запретить.

Среди особенностей брандмауэра можно выделить:

  • Выбор разрешения/запрета для каждого приложения.
  • Фильтр по имени и IP-адресу.
  • Не требует Root-доступа.
  • Дружественный и простой интерфейс.
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Отзывы о программе Брандмауэр без Root

Татьяна про Брандмауэр без Root 3.0.1 для Android [22-06-2018]

Супер программа! Спасла от рекламы и самостоятельных скачиваний всяких ненужных приложений!!! Спасибо БОЛЬШОЕ разработчикам и ждем обновлений программы!
6 | 6 | Ответить

Nicola про Брандмауэр без Root 3.0.1 для Android [11-02-2017]

Довольно неплохая программа. Позволяет гибко блокировать доступ приложений в сеть, создавать разнообразные правила для каждого приложения. Помогла выявить предустановленный производителем в системе троян, заблокировать его доступ в сеть и тем самым обеспечить работу устройства до его будущей перепрошивки.
7 | 8 | Ответить

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