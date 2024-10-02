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Blizzard Authenticator для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Утилиты - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 831 | Статистика
Размер:10.45 Мб
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Blizzard Authenticator скриншот № 1
Blizzard Authenticator скриншот № 2
Blizzard Authenticator скриншот № 3

Blizzard Authenticator - приложение, которое позволяет защитить геймерам свою учетную запись и игры Blizzard от несанкционированного доступа, с помощью двухфакторной аутентификации.

После установки приложение каждый раз при входе в учетную запись вы будете получать запрос на авторизацию на своем устройстве. Если код на мобильном устройстве совпадает с кодом на ПК, нажмите Подтвердить.

Присутствует возможность использовать случайно генерируемый числовой код, который уникален и действует только один раз. Также можно активировать опцию Запрашивать код Authenticator при каждом входе в игру.

Кроме этого если вы регулярно входите в игру из одного и того же местоположения, код аутентификации может не потребоваться.

Примечание! Приложение не работает с "классическими" играми Blizzard (Diablo II и Warcraft III).

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