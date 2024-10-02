Blizzard Authenticator для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|blizzard
|Категории:
|Утилиты - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 831 | Статистика
|Размер:
|10.45 Мб
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Blizzard Authenticator - приложение, которое позволяет защитить геймерам свою учетную запись и игры Blizzard от несанкционированного доступа, с помощью двухфакторной аутентификации.
После установки приложение каждый раз при входе в учетную запись вы будете получать запрос на авторизацию на своем устройстве. Если код на мобильном устройстве совпадает с кодом на ПК, нажмите Подтвердить.
Присутствует возможность использовать случайно генерируемый числовой код, который уникален и действует только один раз. Также можно активировать опцию Запрашивать код Authenticator при каждом входе в игру.
Кроме этого если вы регулярно входите в игру из одного и того же местоположения, код аутентификации может не потребоваться.
Примечание! Приложение не работает с "классическими" играми Blizzard (Diablo II и Warcraft III).
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