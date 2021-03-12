Microsoft Family Safety для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0.599 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,48 Мб
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Microsoft Family Safety - мобильное приложение для родительского контроля от Microsoft, которое обеспечивает цифровую и физическую безопасность близких. Позволяет фильтровать неприемлемые приложения и игры, а также разрешает доступ к детским веб-сайтам, задавать ограничения для конкретных приложений и игр в Android, Xbox или Windows.
Кроме этого можно настраивать мониторы активности, чтобы лучше понимать действия членов семьи в сети, получать еженедельные отчеты о действиях детей, узнавать местоположение родных и многое другое.
Возможности Microsoft Family Safety:
- Журнал активности по экранному времени и действиям в сети.
- Недельные отчеты по почте со сводкой действий.
- Настраиваемые ограничения экранного времени для приложений и игр на Xbox, в Windows и Android.
- Менеджер экранного времени с уведомлениями, если пользователь просит больше времени.
- Веб-фильтры в Microsoft Edge для просмотра детьми веб-страниц
- Блокирование неприемлемых приложений и игр.
- Отслеживание по GPS местоположения родных.
- Сохранение часто посещаемых мест.
- Отчеты о вождении с указанием максимальной скорости, резких торможений, ускорения, использования телефона.
- Журнал вождения для просмотра событий поездки.
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Admin
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