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Microsoft Family Safety для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0.599 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,48 Мб
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Microsoft Family Safety - мобильное приложение для родительского контроля от Microsoft, которое обеспечивает цифровую и физическую безопасность близких. Позволяет фильтровать неприемлемые приложения и игры, а также разрешает доступ к детским веб-сайтам, задавать ограничения для конкретных приложений и игр в Android, Xbox или Windows.

Кроме этого можно настраивать мониторы активности, чтобы лучше понимать действия членов семьи в сети, получать еженедельные отчеты о действиях детей, узнавать местоположение родных и многое другое.

Возможности Microsoft Family Safety:

  • Журнал активности по экранному времени и действиям в сети.
  • Недельные отчеты по почте со сводкой действий.
  • Настраиваемые ограничения экранного времени для приложений и игр на Xbox, в Windows и Android.
  • Менеджер экранного времени с уведомлениями, если пользователь просит больше времени.
  • Веб-фильтры в Microsoft Edge для просмотра детьми веб-страниц
  • Блокирование неприемлемых приложений и игр.
  • Отслеживание по GPS местоположения родных.
  • Сохранение часто посещаемых мест.
  • Отчеты о вождении с указанием максимальной скорости, резких торможений, ускорения, использования телефона.
  • Журнал вождения для просмотра событий поездки.
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