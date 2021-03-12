Microsoft Family Safety - мобильное приложение для родительского контроля от Microsoft, которое обеспечивает цифровую и физическую безопасность близких. Позволяет фильтровать неприемлемые приложения и игры, а также разрешает доступ к детским веб-сайтам, задавать ограничения для конкретных приложений и игр в Android, Xbox или Windows.

Кроме этого можно настраивать мониторы активности, чтобы лучше понимать действия членов семьи в сети, получать еженедельные отчеты о действиях детей, узнавать местоположение родных и многое другое.

Возможности Microsoft Family Safety: