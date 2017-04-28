PicoTorrent для Windows

PicoTorrent 0.12.0

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Описание PicoTorrent 0.12.0Описание   Скачать PicoTorrent 0.12.0СКАЧАТЬ (2,86 Мб) Скриншоты PicoTorrent 0.12.0Скриншоты (6)   Статистика PicoTorrent 0.12.0Статистика   Отзывы о PicoTorrent 0.12.0Отзывы (0)  
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PicoTorrent - бесплатный, небольшой и легкий в использовании торрент-клиент на основе libtorrent, сочетающий в себе все самые необходимые инструменты для полноценного использования p2p-сетей и простоту, которую оценят как искушенные пользователи, так и новички.

Программа умеет работать с torrent-файлами и magnet-ссылками, позволяет регулировать скорость загрузки и отдачи, поддерживает шифрование и туннелирование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTP(S).

Ключевые особенности PicoTorrent:

  • Малое потребление оперативной памяти.
  • Работа с torrent-файлами и magnet-ссылками.
  • Регулировка скорости загрузки и отдачи.
  • Шифрование и туннелирование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTP(S).
  • Работает с IPv4 и IPv6.
  • Поддержка расширений с возможностью импорта из qBittorent и uTorrent.
  • Интеграция в контекстное меню Windows.
  • Выбор папки для хранения данных.
  • Поддержка прокси-сервера.
Скриншоты PicoTorrent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Программа PicoTorrent отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PicoTorrent

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