PicoTorrent - бесплатный, небольшой и легкий в использовании торрент-клиент на основе libtorrent, сочетающий в себе все самые необходимые инструменты для полноценного использования p2p-сетей и простоту, которую оценят как искушенные пользователи, так и новички.

Программа умеет работать с torrent-файлами и magnet-ссылками, позволяет регулировать скорость загрузки и отдачи, поддерживает шифрование и туннелирование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTP(S).

Ключевые особенности PicoTorrent: