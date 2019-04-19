uTorrent для Windows

uTorrent 3.5.5 build 45146

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Описание uTorrent 3.5.5 build 45146Описание   Скачать uTorrent 3.5.5 build 45146СКАЧАТЬ (2,9 Мб) Скриншоты uTorrent 3.5.5 build 45146Скриншоты (11)   Статистика uTorrent 3.5.5 build 45146Статистика   Отзывы о uTorrent 3.5.5 build 45146Отзывы (408)  
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4.65 из 5, всего оценок - 3753
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером среди программ данной категории.

К достоинствам можно отнести многопоточную загрузку файлов, распределение полосы пропускания, установку ограничения загрузки/раздачи, удаленное управление через web-интерфейс, а также среди нововведений появились такие полезные функции, как стриминг видео (предварительный просмотр скачиваемого материала) и наличие системы рейтингов и комментирования торрентов.

Кроме того, у пользователей uTorrent появилась возможность поделиться контентом с друзьями. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо просто перетащить выбранные файлы в соответствующую область главного окна программы ("Drop files to send"), после чего автоматически генерируется торрент, ссылку на который можно раздавать всем желающим.

Что нового в uTorrent 3.5.5 build 45146?
  • Исправлены ошибки.
uTorrent
uTorrent
uTorrent
uTorrent
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)496 / 5 096 837
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
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Отзывы о программе uTorrent

141516 про uTorrent 3.5.5 build 45039 [28-02-2019]

Это программа не достойна существования. Разработчики дауны, просир долб*** тупорылые.
Нах** ставить автозапуск при запуске винды? Не ну да, я же понимаю даунизм у разрабов не лечится т.к. это конечная бл***. Я знаю, это можоно изменить. Но скажу так. Это прога не достойна существования
2 | 33 | Ответить

Nolemocij про uTorrent 3.5.5 build 45039 [13-02-2019]

uTorrent 3.5.5 устанавливает левую прогу типа Веб-помощника, и серьезно гадит в реестре винды, так что становится невозможным сменить аватар учетной записи, незначительно нарушается работа проводника windows.
До ноября 2018 пользовался uTorrent 2.2.1, пока она не устарела для windows 10 - стала очень медленно скачивать и надпись внизу типа "Диск загружен на 100%". Сейчас пользуюсь BitComet.
1 | 1 | Ответить

test про uTorrent 3.5.5 build 45039 [13-02-2019]

что это за ху###?https://www.virustotal.com/#/file/4d56076541b3e4ca99a4bb6fe60f8d6bdd4f9563e8998d5d4dbc8eaf9eaae664/detection
| 4 | Ответить

Крит в ответ test про uTorrent 3.5.5 build 45039 [13-02-2019]

А загуглить мозгов не хватает? Ни одной сработки на вирус, вот что это, более подробно гуглите.
3 | 2 | Ответить

Маю про uTorrent 3.5.5 build 45039 [07-02-2019]

Все ок
1 | 1 | Ответить

MityM про uTorrent 3.5.5 build 44954 [02-01-2019]

Поставил uTorrent 1.8.2 ни кто не ругается, полет нормальный ..
11 | 6 | Ответить

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