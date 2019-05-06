|
qBittorrent 4.1.6
|
|
|
|Оцените программу!
4.62 из 5, всего оценок - 109
|
- Рейтинг программы - 4.62 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
qBittorrent - бесплатный, мощный и удобный в работе кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent. Несмотря на кажущуюся простоту, программа обладает внушительным набором весьма полезных возможностей, как например наличие интегрированной поисковой системы, расширяемой за счет плагинов, поддержка UPnP/NAT-PMP, встроенный менеджер ограничения скорости, фильтрация по IP, удаленное управление через веб-интерфейс, а также наличие опции последовательной закачки.
Ключевые особенности приложения:
- Возможность создания торрентов.
- Наличие интегрированной и расширяемой за счет плагинов поисковой системы.
- Одновременный поиск на наиболее известных поисковых сайтах BitTorrent.
- Поддержка всех BitTorrent расширений.
- Поддержка DHT, Peer Exchange, Full encryption, Magnet/BitComet URIs.
- Удаленное управление через веб-интерфейс.
- Наличие опции последовательной закачки, позволяющей смотреть фильм еще до того, как он полностью скачался.
- Расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами.
- Управление приоритетом и очередью закачки.
- Выбор содержимого торрентов.
- Поддержка UPnP/NAT-PMP.
- Расширенная поддержка RSS с фильтрами для загрузки.
- Встроенный планировщик.
- Менеджер ограничения скорости.
- IP фильтрация.
- Поддержка IPv6.
- Поддержка Unicode.
|
|Что нового в qBittorrent 4.1.6?
- Различные улучшения и исправления.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Файловый обмен"
uTorrent 3.5.5 build 45146
µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером
BitTorrent Free 7.10.5 build 44995
BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно быстро скачивать из сети Интернет файлы большого размера, будь то
юБар 1.9.6.5
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для
MediaGet 2.01.3800
MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и т.д. с торрент-трекеров и пиринговых сетей на максимальной скорости,
qBittorrent 4.1.5
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает широкий выбор функциональных инструментов, как например
uTorrent Web 0.18.2.652 beta
Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой потокового мультимедиа. Присутствует возможность скачивать и смотреть файлы
|
|
Отзывы о программе qBittorrent
Игорь про qBittorrent 4.1.5 [09-02-2019]
Все отлично работает! Спасибо.
1 | | Ответить
Kifro про qBittorrent 4.1.2 [17-09-2018]
Правая сторона всех символов интерфейса отсутствует, будто они не умещаются в отведённые им "окошки"("Пиры" как "Г ирь ", "BitTorrent" как "B tcrrer t" и т.п.), с обновлением так и не исправили!
| | Ответить
Иван в ответ Kifro про qBittorrent 4.1.3 [14-10-2018]
Есть возможность всё исправить. Нужно вначале включить все разделы (поставить галочки), а потом ненужные отключить. Это известный баг при переходе со старой 3ей версии проги на новую 4ю.
| | Ответить
EVGEN54 про qBittorrent 4.0.3 [25-01-2018]
Я нашел способ решения этой проблемы (со скоростью отдачи)
5 | 19 | Ответить
ArtStr в ответ EVGEN54 про qBittorrent 4.0.3 [27-01-2018]
Так отпишите способ решения.
3 | 10 | Ответить
ArtStr про qBittorrent 4.0.3 [25-01-2018]
Объясните почему последние версии данного торрента не раскрывает весь потенциал моего гигабитного интернета? более старые версии раздовали и скачивали по 40-50 мб, новые у упор в 10 мб и всё.
2 | 9 | Ответить
Иван про qBittorrent 4.0.3 [27-12-2017]
Откатился с версии 4.0.3 на 3.3.16. Самый большой баг который бесит - какое-то ограничение на исходящую скорость. У меня в списке более 250 активных торрентов, раздаются 10, но скорость отдачи который день держится на 1\3 от максимальной (словно её что-то блокирует). Откатился назад - всё работает нормально.
ВНИМАНИЕ! После отката проверьте Ограничение коэффицента раздачи у КАЖДОГО торрента. Откатился, смотрю, а у торрентов стоят ограничения коэффицента по нулям (а я их не ставил, и в версии 4.0.3. они были отключены. Проверял специально, ибо разработчики от этом писали в новостях. Видимо какой-то очередной баг). Ограничение коэффицента раздачи 0 - по сути запрет на раздачу.
| | Ответить
EVGEN54 в ответ Иван про qBittorrent 4.0.3 [23-01-2018]
Специально зарегистрировался, чтобы рассказать как я решил только что эту проблему на 4.03(обрезание скорости отдачи). Выделил все файлы (3500 шт).
Правым кликом на "ограничение коэффицента раздачи". Там поставил отметку на "снять ограничение раздачи" и мгновенно пошли раздачи. Скорость сразу стала 4 мгбс. Больше пока ничего не делал.
5 | | Ответить
|Читать все отзывы (65) / Добавить отзыв
|