qBittorrent - бесплатный, мощный и удобный в работе кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent. Несмотря на кажущуюся простоту, программа обладает внушительным набором весьма полезных возможностей, как например наличие интегрированной поисковой системы, расширяемой за счет плагинов, поддержка UPnP/NAT-PMP, встроенный менеджер ограничения скорости, фильтрация по IP, удаленное управление через веб-интерфейс, а также наличие опции последовательной закачки. Ключевые особенности приложения:

MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и т.д. с торрент-трекеров и пиринговых сетей на максимальной скорости,

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BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно быстро скачивать из сети Интернет файлы большого размера, будь то