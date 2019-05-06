qBittorrent для Windows

qBittorrent 4.1.6

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Описание qBittorrent 4.1.6Описание   Скачать qBittorrent 4.1.6СКАЧАТЬ (19,32 Мб) Скриншоты qBittorrent 4.1.6Скриншоты (4)   Статистика qBittorrent 4.1.6Статистика   Отзывы о qBittorrent 4.1.6Отзывы (65)  
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4.62 из 5, всего оценок - 109
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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qBittorrent - бесплатный, мощный и удобный в работе кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent. Несмотря на кажущуюся простоту, программа обладает внушительным набором весьма полезных возможностей, как например наличие интегрированной поисковой системы, расширяемой за счет плагинов, поддержка UPnP/NAT-PMP, встроенный менеджер ограничения скорости, фильтрация по IP, удаленное управление через веб-интерфейс, а также наличие опции последовательной закачки.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность создания торрентов.
  • Наличие интегрированной и расширяемой за счет плагинов поисковой системы.
  • Одновременный поиск на наиболее известных поисковых сайтах BitTorrent.
  • Поддержка всех BitTorrent расширений.
  • Поддержка DHT, Peer Exchange, Full encryption, Magnet/BitComet URIs.
  • Удаленное управление через веб-интерфейс.
  • Наличие опции последовательной закачки, позволяющей смотреть фильм еще до того, как он полностью скачался.
  • Расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами.
  • Управление приоритетом и очередью закачки.
  • Выбор содержимого торрентов.
  • Поддержка UPnP/NAT-PMP.
  • Расширенная поддержка RSS с фильтрами для загрузки.
  • Встроенный планировщик.
  • Менеджер ограничения скорости.
  • IP фильтрация.
  • Поддержка IPv6.
  • Поддержка Unicode.
Что нового в qBittorrent 4.1.6?
  • Различные улучшения и исправления.
qBittorrent
qBittorrent
qBittorrent
qBittorrent
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)42 / 83 130
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
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Отзывы о программе qBittorrent

Игорь про qBittorrent 4.1.5 [09-02-2019]

Все отлично работает! Спасибо.
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Kifro про qBittorrent 4.1.2 [17-09-2018]

Правая сторона всех символов интерфейса отсутствует, будто они не умещаются в отведённые им "окошки"("Пиры" как "Г ирь ", "BitTorrent" как "B tcrrer t" и т.п.), с обновлением так и не исправили!
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Иван в ответ Kifro про qBittorrent 4.1.3 [14-10-2018]

Есть возможность всё исправить. Нужно вначале включить все разделы (поставить галочки), а потом ненужные отключить. Это известный баг при переходе со старой 3ей версии проги на новую 4ю.
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EVGEN54 про qBittorrent 4.0.3 [25-01-2018]

Я нашел способ решения этой проблемы (со скоростью отдачи)
5 | 19 | Ответить

ArtStr в ответ EVGEN54 про qBittorrent 4.0.3 [27-01-2018]

Так отпишите способ решения.
3 | 10 | Ответить

ArtStr про qBittorrent 4.0.3 [25-01-2018]

Объясните почему последние версии данного торрента не раскрывает весь потенциал моего гигабитного интернета? более старые версии раздовали и скачивали по 40-50 мб, новые у упор в 10 мб и всё.
2 | 9 | Ответить

Иван про qBittorrent 4.0.3 [27-12-2017]

Откатился с версии 4.0.3 на 3.3.16. Самый большой баг который бесит - какое-то ограничение на исходящую скорость. У меня в списке более 250 активных торрентов, раздаются 10, но скорость отдачи который день держится на 1\3 от максимальной (словно её что-то блокирует). Откатился назад - всё работает нормально.

ВНИМАНИЕ! После отката проверьте Ограничение коэффицента раздачи у КАЖДОГО торрента. Откатился, смотрю, а у торрентов стоят ограничения коэффицента по нулям (а я их не ставил, и в версии 4.0.3. они были отключены. Проверял специально, ибо разработчики от этом писали в новостях. Видимо какой-то очередной баг). Ограничение коэффицента раздачи 0 - по сути запрет на раздачу.
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EVGEN54 в ответ Иван про qBittorrent 4.0.3 [23-01-2018]

Специально зарегистрировался, чтобы рассказать как я решил только что эту проблему на 4.03(обрезание скорости отдачи). Выделил все файлы (3500 шт).
Правым кликом на "ограничение коэффицента раздачи". Там поставил отметку на "снять ограничение раздачи" и мгновенно пошли раздачи. Скорость сразу стала 4 мгбс. Больше пока ничего не делал.
5 | | Ответить

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