uTorrent Web для Windows

uTorrent Web 1.0.5.1933

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Описание uTorrent Web 1.0.5.1933Описание   Скачать uTorrent Web 1.0.5.1933СКАЧАТЬ (19,3 Мб) Скриншоты uTorrent Web 1.0.5.1933Скриншоты (3)   Статистика uTorrent Web 1.0.5.1933Статистика   Отзывы о uTorrent Web 1.0.5.1933Отзывы (1)  
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3.97 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 3.97 из 5
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uTorrent Web - браузерная версия популярного торрент-клиента uTorrent, которая предназначена для быстрой загрузки торрентов непосредственно в браузере и просмотра аудио/видео файлы, не дожидаясь их полной загрузки.

После установки uTorrent Web, торрент-файлы и magnet-ссылки можно открывать, не покидая браузер, а благодаря поддержке потокового мультимедиа присутствует возможность смотреть видео или слушать музыку по ходу их загрузки. Присутствует поиск торрентов в Google, а также имеется встроенный проигрыватель, который умеет запоминать место, где был приостановлен просмотр, благодаря чему можно вернуться к воспроизведению в любой момент.

Кроме этого в наличии все необходимые настройки, как например выбор папки для сохранения, скорости загрузки, имеется возможность включить автозапуск uTorrent Web при старте Windows, очистить поисковую историю и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Поддержка потокового мультимедиа.
  • Мгновенное воспроизведение музыкальных и видеофайлов по ходу их загрузки.
  • Имеется поддержка субтитров.
  • Быстрые загрузки.
  • Поддержка Drag-n-Drop.
  • Поиск торрентов в Google.
  • Встроенный проигрыватель.
  • Выбор папки для сохранения и скорости загрузки.
  • Возможность включить автозапуск при старте Windows.
  • Очистка поисковой истории.

Примечание! Требуется установка клиентского приложения uTorrent на компьютер.

uTorrent Web
uTorrent Web
uTorrent Web
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)279 / 48 876
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
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Отзывы о программе uTorrent Web

Сергей про uTorrent Web 0.18.2.652 beta [29-01-2019]

Тянет за собой кучу софта. Устанавливает по своему усмотрению браузеры, причем, не только Яндекс. Устанавливается в каком угодно браузере по своему усмотрению и сковырнуть его довольно сложно...Друзья, не связывайтесь. МюТоррент совсем запаршивел от рекламы и сторонних программ...
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