uTorrent Web - браузерная версия популярного торрент-клиента uTorrent, которая предназначена для быстрой загрузки торрентов непосредственно в браузере и просмотра аудио/видео файлы, не дожидаясь их полной загрузки.

После установки uTorrent Web, торрент-файлы и magnet-ссылки можно открывать, не покидая браузер, а благодаря поддержке потокового мультимедиа присутствует возможность смотреть видео или слушать музыку по ходу их загрузки. Присутствует поиск торрентов в Google, а также имеется встроенный проигрыватель, который умеет запоминать место, где был приостановлен просмотр, благодаря чему можно вернуться к воспроизведению в любой момент.

Кроме этого в наличии все необходимые настройки, как например выбор папки для сохранения, скорости загрузки, имеется возможность включить автозапуск uTorrent Web при старте Windows, очистить поисковую историю и многое другое.

Ключевые особенности:

Поддержка потокового мультимедиа.

Мгновенное воспроизведение музыкальных и видеофайлов по ходу их загрузки.

Имеется поддержка субтитров.

Быстрые загрузки.

Поддержка Drag-n-Drop.

Поиск торрентов в Google.

Встроенный проигрыватель.

Выбор папки для сохранения и скорости загрузки.

Возможность включить автозапуск при старте Windows.

Очистка поисковой истории.

Примечание! Требуется установка клиентского приложения uTorrent на компьютер.