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MediaGet 2.01.3805
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4.66 из 5, всего оценок - 5395
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- Рейтинг программы - 4.66 из 5
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MediaGet - быстрое и удобное приложение для поиска и скачивания различных медиафайлов, игр и необходимого софта.
Программа поддерживает огромное количество открытых торрент-трекеров и открывает доступ в закрытые пиринговые сети. Позволяет скачивать на максимальной скорости, осуществляет поиск файлов по названию и размеру, и при этом не требует регистрации.
MediaGet позволит загружать любые фильмы, музыку, программы и многое другое без каких-либо ограничений. Доступен онлайн просмотр фильмов и прослушивание музыки с помощью встроенного медиапроигрывателя. Присутствует описание каждого файла (скриншоты, данные о файле, актеры и пр.). Также имеется каталог фильмов, который для удобства разбит по жанрам.
Основные преимущества программы:
- Встроенный поиск - поисковая строка, с помощью которой можно найти любой интересующий вас файл по названию на всех известных файлах с контентом.
- Для более точного поиска можно использовать расширенный фильтр. Возможность искать файлы необходимого вам размера.
- Просмотр и прослушивание медиафайлов онлайн во встроенном медиаплеере, не дожидаясь окончания загрузки.
- Нет необходимости в рейтингах.
- Вам необязательно раздавать закачанные файлы.
- Медиатека.
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|Что нового в MediaGet 2.01.3805?
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Отзывы о программе MediaGet
K1ller15_GA про MediaGet 2.01.3800 [06-06-2019]
Медиагет не находит то, что я хочу! Он не скачивает некоторые файлы и они становятся серыми! Фильмы бесят!!! Игры, которые скачиваю плохо работают и ещё много вирусов и всякой хрени, а вот не хрени мало! Выводы: Mediaget GAvнO!
Да идите вы в жопу со смайликом 'Ты даже разу не попробуешь медиагет'!
Да, не попробую.
Говнари
Говноходы
Говноеды
!1!1!!11
Кстати Mediamonkey не лучше!
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zakharlutsko про MediaGet 2.01.3800 [29-05-2019]
Там вирус (Win32PuP-Gen) или (Trojan-gen) скачивать никогда в жизни не буду. А если что
этот тип вирусов очень опасный!
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qwerty про MediaGet 2.01.3800 [26-05-2019]
Прога УНЫЛОЕ ГАВНО!!!!
Засирает комп всякой дрянью.
Потом хрен вычистиш!
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Артур Дагестанский про MediaGet 2.01.3800 [10-05-2019]
отличная программа! скачал iLIFE 09 для своего макбук эйр 2010 года и все отлично
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Fickys про MediaGet 2.01.3800 [14-02-2019]
Программа, хрень тестировал на 2 компах, 1 ноутбук! Зависает! долго включается! Через 6 месяцов пользования, перестаёт включатся кстати, на всех 3 устройствах! НЕ СОВЕТУЮ! пишу этот отзов т.к. Уже накипело по поводу этой программы! С установкой возникли проблему т.е. скачался Яндекс Браузер... Нахрен он мне, помимо этого ещё программа которая засорила компьютер! Так что, лучше скачай-те Utorrent И то программа полезней этого высера!
5 | 2 | Ответить
serdj в ответ Fickys про MediaGet 2.01.3800 [11-03-2019]
так банте программу.
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Михаил в ответ Fickys про MediaGet 2.01.3800 [06-06-2019]
Овощ ты тепличный, там можно отказаться от установки яндекс браузера. А по поводу зависаний, комп нормальный купи дебилоид!
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