MediaGet 2.01.3805

Описание СКАЧАТЬ ( 38,12 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (836)

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4.66 из 5, всего оценок - 5395 Рейтинг программы - 4.66 из 5

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5 MediaGet - быстрое и удобное приложение для поиска и скачивания различных медиафайлов, игр и необходимого софта. Программа поддерживает огромное количество открытых торрент-трекеров и открывает доступ в закрытые пиринговые сети. Позволяет скачивать на максимальной скорости, осуществляет поиск файлов по названию и размеру, и при этом не требует регистрации. MediaGet позволит загружать любые фильмы, музыку, программы и многое другое без каких-либо ограничений. Доступен онлайн просмотр фильмов и прослушивание музыки с помощью встроенного медиапроигрывателя. Присутствует описание каждого файла (скриншоты, данные о файле, актеры и пр.). Также имеется каталог фильмов, который для удобства разбит по жанрам.



Основные преимущества программы: Встроенный поиск - поисковая строка, с помощью которой можно найти любой интересующий вас файл по названию на всех известных файлах с контентом.

Для более точного поиска можно использовать расширенный фильтр. Возможность искать файлы необходимого вам размера.

Просмотр и прослушивание медиафайлов онлайн во встроенном медиаплеере, не дожидаясь окончания загрузки.

Нет необходимости в рейтингах.

Вам необязательно раздавать закачанные файлы.

Медиатека. MediaGet для macOS

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Исправлены ошибки

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