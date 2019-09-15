|
BitTorrent Free 7.10.5 build 45312
|
|
|
|Оцените программу!
4.65 из 5, всего оценок - 1337
|
- Рейтинг программы - 4.65 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
BitTorrent - Клиенская программа пиринговой сети, нацеленной на возможность загрузки файлов большого размера из файлообменной сети BitTorrent. В отличие от других подобных сетей (Kazaa, eDonkey и т.п.), где владельцами одного и того же файла могут быть сразу несколько человек, у которых этот файл находится, BitTorrent предусматривает наличие у файла единственного владельца, который и заинтересован в его распространении.
Отличительной особенностью этой сети является очень высокая скорость скачивания файла, что достигается за счет оригинального способа его выдачи файла сразу с нескольких компьютеров даже в том случае, когда целиком файла на них еще нет. Причём, через эту сеть распространяются файлы очень большого размера: фильмы, игры, CD и DVD образы дисков и т.д.
Кроме плюсов у этой программы есть и минусы, самый главный из которых заключается в том, что никакой системы поиска файлов не предусмотрено - загрузка начинается после щелчка по так называемому torrent-файлу (специализированная ссылка), в котором находится вся информация о загружаемом файле. Такие ссылки можно найти на специальных сайтах-каталогах сети BitTorrent.
|
|Что нового в BitTorrent Free 7.10.5 build 45312?
|
|
ТОП-сегодня раздела "Файловый обмен"
uTorrent 3.5.5 build 45311
µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером
uTorrent Web 0.18.2.652 beta
Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой потокового мультимедиа. Присутствует возможность скачивать и смотреть файлы
BitTorrent Free 7.10.5 build 45272
BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно быстро скачивать из сети Интернет файлы большого размера, будь то
MediaGet 2.01.3800
MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и т.д. с торрент-трекеров и пиринговых сетей на максимальной скорости,
qBittorrent 4.1.7
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает широкий выбор функциональных инструментов, как например
юБар 1.9.6.5
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для
|
|
Отзывы о программе BitTorrent
LeonaLeo про BitTorrent Free 7.10.4 build 44521 [04-10-2018]
Русификатор данной программы можно найти в Интернете!Удобный интерфейс с рядом полезных показателей: оставшееся время, статистика по пирами и сидам, а также полезный журнал.Начал закачку 6 Гигабайтного файла,скорость от 0 до 50 кбайт В секунду .И некоторое отторжение вызывают попытки установить вместе с программой стороннее ПО, которое мне абсолютно не нужно, однако его установку можно отключить в процессе инсталляции.Возможность удаленного управления. К примеру, можно со смартфона удаленно наблюдать за прогрессом закачки. Торрент-клиенты всегда были предпочтительней обычных методов загрузки, так как они обеспечивают высокую скорость загрузки и возможность докачивания до конца всех файлов.После установки последней версии программы скорость файлов при загрузке начала изменяться волнообразным образом, а то и вовсе пропадать.Очень долго проверяет файл при докачке. Иногда длится настолько долго, что кажется - быстрее было бы перекачать торрент заново. В настройках не всегда действует опция ограничения скорости загрузки - видимо, баг. То есть, будьте готовы к тому, что торрент сожрет весь канал скорости в сети.
1 | | Ответить
Erisono про BitTorrent Free 7.10.3 Build 44359 [18-07-2018]
я отказался от программы из-за частых обновлений, я убираю галочку с "автоустановка обновлений", а обновление всё равно происходит!, при обновлении настройки сбрасываются по умолчанию, мне надоело их менять! и открывается страница bit torrent в браузере.
| 1 | Ответить
FENOZIPAM про BitTorrent Free 7.10.3 Build 44359 [25-02-2018]
qb - лучший
4 | | Ответить
Влад про BitTorrent Free 7.10.0 Build 43917 [12-01-2018]
и дырявый аваст в нагрузку к халяве ска, он всех чтоль устраивает?
1 | | Ответить
Дмитрий в ответ Влад про BitTorrent Free 7.10.3 Build 44359 [05-03-2018]
аваст не ставь. кто заставляет. смотри внимательно при установке.
| | Ответить
Алексей в ответ Дмитрий про BitTorrent Free 7.10.4 build 44847 [19-02-2019]
А он и не спрашивает.
| | Ответить
Макс про BitTorrent Free 7.9.9 Build 43389 [22-06-2017]
Только у меня одного не загружается сайт разработчика для скачивания программы?
3 | 1 | Ответить
|Читать все отзывы (87) / Добавить отзыв
|