BitTorrent - Клиенская программа пиринговой сети, нацеленной на возможность загрузки файлов большого размера из файлообменной сети BitTorrent. В отличие от других подобных сетей (Kazaa, eDonkey и т.п.), где владельцами одного и того же файла могут быть сразу несколько человек, у которых этот файл находится, BitTorrent предусматривает наличие у файла единственного владельца, который и заинтересован в его распространении.

Отличительной особенностью этой сети является очень высокая скорость скачивания файла, что достигается за счет оригинального способа его выдачи файла сразу с нескольких компьютеров даже в том случае, когда целиком файла на них еще нет. Причём, через эту сеть распространяются файлы очень большого размера: фильмы, игры, CD и DVD образы дисков и т.д.

Кроме плюсов у этой программы есть и минусы, самый главный из которых заключается в том, что никакой системы поиска файлов не предусмотрено - загрузка начинается после щелчка по так называемому torrent-файлу (специализированная ссылка), в котором находится вся информация о загружаемом файле. Такие ссылки можно найти на специальных сайтах-каталогах сети BitTorrent.