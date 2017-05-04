Classic Task Manager - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет пользователям Windows 10 или 8.1 вернуть классический вариант "Диспетчера задач" (как в Windows XP/Vista/7).

Многим пользователям не нравится новый "современный" диспетчер задач, который был присутствует в Windows 10, поскольку старый диспетчер был быстрее и обеспечивал более надежный рабочий процесс управления задачами. К тому же новый ДЗ не запоминает последнюю активную вкладку.

Для тех пользователей, кто хочет вернуть старый и удобный Диспетчер задач в Windows 10 (не меняя при этом системные файлы и не изменяя права доступа) и была создана утилита Classic Task Manager.

Кроме этого после установки приложения пользователю становится доступна классическая версия системной утилиты msconfig.exe с функцией управления автозагрузкой. Программа не требует дополнительных настроек.