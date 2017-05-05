Ollia IPTV для Windows

Ollia IPTV 2.18

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Описание Ollia IPTV 2.18Описание   Скачать Ollia IPTV 2.18СКАЧАТЬ (12,38 Мб) Скриншоты Ollia IPTV 2.18Скриншоты (2)   Статистика Ollia IPTV 2.18Статистика   Отзывы о Ollia IPTV 2.18Отзывы (0)  
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Ollia IPTV - бесплатная и простая в использовании программа для просмотров IPTV каналов и видео файлов, которая включает в себя плейлист на более, чем 500 каналов стран СНГ.

Возможности программы Ollia IPTV:

  • просмотр телеканалов (IPTV), а так же видео файлов;
  • большая коллекция логотипов телеканалов;
  • выбор внешнего вида программы (более 80) под ваши пожелания и настройка основного окна;
  • автоматическая проверка на доступность каналов;
  • удобное управление каналами и звуком;
  • картинка в картинке (PIP);
  • автоматическое обновление плейлистов;
  • запись, скриншоты.
Скриншоты Ollia IPTV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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