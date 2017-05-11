ОК Live – инструмент для проведения прямых эфиров с помощью вашего мобильного устройства. Приложение было разработано для социальной сети Одноклассники и ее пользователи могут почувствовать себя настоящими телеведущими.

Одной из особенностей приложения является возможность использовать 3D-маски во время онлайн трансляций. Специальные фильтра могут значительно улучшить картинку и скроют недостатки внешности (убирает темные круги под глазами, улучшает цвет лица и т.д.).

Если вы предпочитаете смотреть трансляции, а не вести их, то разработчик позаботился и о таких пользователях. Новостная лента формируется индивидуально, так что в ваших рекомендациях будут популярные стримы от ваших друзей и трансляции, понравившиеся вашим товарищам.

Приложение разработано таким образом, что бы качество связи не влияло на ваши действия. Программа будет работать в сетях 4G/3G/2G/EDGE или Wi-Fi без перебоев и долгих минут ожидания загрузки.