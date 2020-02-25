Лайм HD TV для Android

Лайм HD TV 3.5.4 для Android

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Описание Лайм HD TV 3.5.4 для AndroidОписание   Скачать Лайм HD TV 3.5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (16,09 Мб) Скриншоты Лайм HD TV 3.5.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Лайм HD TV 3.5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лайм HD TV 3.5.4 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Лайм HD TV – бесплатное приложение, с помощью которого можно свободно смотреть российские телеканалы, фильмы и сериалы на экране своего мобильного устройства. С этим приложением вы никогда не пропустите любимую телепередачу или ответственный момент футбольного матча, а время, проведенное в дороге или очередях, пролетит незаметно.

Программа включает более 50 бесплатных телеканалов различной тематики - новостные и спортивные, редкие и полюбившиеся миллионами – разработчики постарались создать приложение актуальным и интересным для Вас. В разделе «Региональные» вы найдете местные каналы вашего региона.

Приложение работает в мобильных сетях 3G и 4G, по Wi-Fi или WiMAX. Просмотр ТВ через мобильный интернет может повлечь дополнительные расходы на трафик.

Возможности приложения:

  • Быстрый запуск и переключение каналов;
  • Программа передач на текущий день, неделю;
  • Голосовой поиск телеканалов;
  • Добавление каналов в «Избранное».
Что нового в Лайм HD TV 3.5.4 для Android?
  • Повышена стабильность вещания онлайн-передач.
  • Исправлено изменение соотношения сторон плеера для разных ориентаций экрана.
  • Так же мы добавили подписки для отключения рекламы с более выгодными условиями.
  • Цены на подписки были переведены в местную валюту.
  • Другие улучшения.
Лайм HD TV
Лайм HD TV
Лайм HD TV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 326
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Лайм HD TV

Юрий М. про Лайм HD TV 2.1.5.1 для Android [24-03-2019]

Я уже 2-года пользуюсь этим телевизором-он самый лудший
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