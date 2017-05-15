WinTuning для Windows

WinTuning 1.4

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Описание WinTuning 1.4Описание   Скачать WinTuning 1.4СКАЧАТЬ (28,95 Мб) Скриншоты WinTuning 1.4Скриншоты (7)   Статистика WinTuning 1.4Статистика   Отзывы о WinTuning 1.4Отзывы (0)  
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WinTuning - простая в использовании, но в то же время и достаточно функциональная программа для оптимизации, настройки и обслуживания операционных систем Microsoft Windows 10 /8.1 /8 /7.

Приложение предназначено для увеличения уровня безопасности и конфиденциальности, проверки обновлений установленных на компьютере приложений, получения доступа к более чем 100 встроенным, сторонним и Windows-утилитам, также позволяет удалять файлы-мусор с жесткого диска, получать информацию о системе, автоматически диагностировать слабые места ОС, устранять тормозящие факторы и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Удаление ненужных файлов с жесткого диска (кэша браузеров, логов, ярлыков недавних документов, временных файлов и т.д.).
  • Проверка обновлений установленных на компьютере приложений.
  • Более 100 встроенных утилит с подробным описанием.
  • Наличие текстовых и графических подсказок для настройки ОС.
  • Исправление ошибок системного реестра.
  • Предоставление информации о системе.
  • Ускорение загрузки операционной системы и её элементов.
  • Диагностика операционной системы и устранение неполадок её работы.
  • Анализ занятого места на жестком диске, мониторинг буфера обмена в реальном времени.
  • Увеличение уровня приватности Вашей работы.
  • Восстановление случайно удаленных из Корзины файлов.
  • Все изменения, сделанные в ОС Windows при помощи программы, могут быть отменены.
Что нового в WinTuning 1.4?
  • Исправлены некоторые библиотеки;
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншоты WinTuning:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1070 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка - Настройка, оптимизация - Очистка диска
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