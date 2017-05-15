WinTuning - простая в использовании, но в то же время и достаточно функциональная программа для оптимизации, настройки и обслуживания операционных систем Microsoft Windows 10 /8.1 /8 /7.

Приложение предназначено для увеличения уровня безопасности и конфиденциальности, проверки обновлений установленных на компьютере приложений, получения доступа к более чем 100 встроенным, сторонним и Windows-утилитам, также позволяет удалять файлы-мусор с жесткого диска, получать информацию о системе, автоматически диагностировать слабые места ОС, устранять тормозящие факторы и многое другое.

Ключевые особенности: