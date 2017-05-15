WinTuning - простая в использовании, но в то же время и достаточно функциональная программа для оптимизации, настройки и обслуживания операционных систем Microsoft Windows 10 /8.1 /8 /7.
Приложение предназначено для увеличения уровня безопасности и конфиденциальности, проверки обновлений установленных на компьютере приложений, получения доступа к более чем 100 встроенным, сторонним и Windows-утилитам, также позволяет удалять файлы-мусор с жесткого диска, получать информацию о системе, автоматически диагностировать слабые места ОС, устранять тормозящие факторы и многое другое.
Ключевые особенности:
Удаление ненужных файлов с жесткого диска (кэша браузеров, логов, ярлыков недавних документов, временных файлов и т.д.).
Проверка обновлений установленных на компьютере приложений.
Более 100 встроенных утилит с подробным описанием.
Наличие текстовых и графических подсказок для настройки ОС.
Исправление ошибок системного реестра.
Предоставление информации о системе.
Ускорение загрузки операционной системы и её элементов.
Диагностика операционной системы и устранение неполадок её работы.
Анализ занятого места на жестком диске, мониторинг буфера обмена в реальном времени.
Увеличение уровня приватности Вашей работы.
Восстановление случайно удаленных из Корзины файлов.
Все изменения, сделанные в ОС Windows при помощи программы, могут быть отменены.