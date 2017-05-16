Hosts File Editor - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет легко и просто управлять доступом к веб-сайтам и сетевому трафику путем редактирования host файлов. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в навигации. Присутствует возможность быстро восстановить исходный host файл, если внесенные изменения привели к непредвиденным последствиям.

Программа позволяет очищать кэш DNS, блокировать веб-сайты, управлять сетевым трафиком путем включения/выключения host файлов хостов, блокировать доступ к сети различных приложений, которые потребляют слишком много трафика, отключать некоторые параметры телеметрии для Microsoft, Adobe, Corel, Facebook, Twitter, Instagram, Redtube и пр. Программа не требует инсталляции.

Ключевые особенности программы: