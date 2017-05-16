Hosts File Editor для Windows

Hosts File Editor 1.3.5

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Описание Hosts File Editor 1.3.5Описание   Скачать Hosts File Editor 1.3.5СКАЧАТЬ (3,21 Мб) Скриншоты Hosts File Editor 1.3.5Скриншоты (9)   Статистика Hosts File Editor 1.3.5Статистика   Отзывы о Hosts File Editor 1.3.5Отзывы (0)  
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Hosts File Editor - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет легко и просто управлять доступом к веб-сайтам и сетевому трафику путем редактирования host файлов. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в навигации. Присутствует возможность быстро восстановить исходный host файл, если внесенные изменения привели к непредвиденным последствиям.

Программа позволяет очищать кэш DNS, блокировать веб-сайты, управлять сетевым трафиком путем включения/выключения host файлов хостов, блокировать доступ к сети различных приложений, которые потребляют слишком много трафика, отключать некоторые параметры телеметрии для Microsoft, Adobe, Corel, Facebook, Twitter, Instagram, Redtube и пр. Программа не требует инсталляции.

Ключевые особенности программы:

  • Возможность добавления, удаления, редактирования host файлов.
  • Создание резервных копий host файлов.
  • Очистка кэша DNS.
  • Включение / Отключение сервиса Windows Update.
  • Очистка истории обновлений Windows.
  • Включение / Отключение сервиса Windows Firewall.
  • Создание правил для встроенного брандмауэра.
  • Включение / Отключение Windows Defender.
  • Включение / Отключение гибернации.
  • Включение / Отключение Windows Security Center.
  • Включение / Отключение службы защиты пользователей UAC.
  • Очистка временных файлов.
  • Удаление системных точек восстановления.
  • Блокирование заданных приложений и многое другое.
Скриншоты Hosts File Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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